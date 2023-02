Sete Lagoas se despede de ex-vereador Raimundo Batata, velado na Câmara Municipal

Edis, autoridades e público se despediu do ex-vereador Raimundo Alves Gonçalves, o Raimundo Batata, morto nesta quinta-feira (17) no hall da Câmara de Sete Lagoas. Com mandato entre os anos de 1977 a 1996, ele foi presidente do Legislativo em uma oportunidade. O corpo de Raimundo Batata foi sepultado no cemitério Santa Helena.

Raimundo Batata / Foto: arquivo SeteLagoas.com.br

O prefeito Duílio de Castro (Patriota) e os ex-prefeitos Mário Márcio Campolina Paiva e Leone Maciel estiveram presentes, além dos vereadores Rodrigo Braga (PV), José de Deus (Republicanos), Ismael Soares (PSD), Pastor Alcides (PP), Gilson Liboreiro (SD), Ivan Luiz (Patriota), João Evangelista (PSDB), Ivson (Cidadania), Janderson Avelar (MDB).

A Câmara Municipal decretou luto de três dias. Em nota de pesar publicada, o Legislativo também lamentou o falecimento de Raimundo Batata: “Recebemos com pesar, a notícia do falecimento do Sr. Raimundo Batata Alves, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas. O Poder Legislativo Municipal de Sete Lagoas solidariza-se e manifesta profundo sentimento. Neste momento de dor e tristeza, somos solícitos com familiares e amigos, deixando sinceras condolências a toda família”.

O corpo de Raimundo Batata foi sepultado no cemitério Santa Helena. Ele deixou quatro filhos, netos e bisnetos.

Edis lamentam falecimento

O presidente da Câmara, Caio Valace (Podemos), que está em viagem, postou: “Sete Lagoas se despede de um dos ícones. Raimundo Batata semeou na sua trajetória política o bem-estar social. Destacou-se por sua atuação forte na política habitacional, junto ao inesquecível Padre Adrianus. Acumulou amigos. Criou uma família de muito respeito. Vá em paz. Deus em sua infinita misericórdia conforte a todos que, como eu, tiverem a oportunidade de conviver com uma pessoa tão especial”.

O presidente interino, vereador Rodrigo Braga, utilizou suas redes para se solidarizar com os familiares: “Faleceu nesta tarde (16/2), o ex-vereador e Presidente da Câmara de Sete Lagoas, o sr. Raimundo Batata Alves Gonçalves, irmão da nossa secretária de Educação, Esporte e Cultura, Sra. Roselene! Que Deus conforte o coração de toda família!”

A vereadora Marli de Luquinha também prestou suas condolências: “Recebi com pesar a notícia do falecimento do ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, Raimundo "Batata" Alves Gonçalves. Que Deus possa confortar seus amigos e familiares neste momento de dor”.

O vereador Ismael Soares lembrou: “Vereador por mais de 20 anos em nossa cidade, Raimundo Batata também foi presidente da Câmara de Vereadores, sempre atuando de forma relevante na política sete-lagoana. Meus mais sinceros votos de pesar a todos os familiares, que Deus conforte vossos corações.”

Da redação com Câmara de Sete Lagoas