Câmara Municipal de Sete Lagoas vai apoiar Campanha da Fraternidade 2023

Os vereadores Caio Valace (Podemos), Rodrigo Braga (PV), Janderson Avelar (MDB) e Ivan Luiz (Patriota) que compõem a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Lagoas receberam segunda-feira (27/02), na sede da Casa Legislativa, a visita do Bispo Diocesano Dom Francisco Cota. O Bispo abriu diálogo sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2023: Fraternidade e fome, e o lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mt 14,16). Da reunião surgiu a proposta de se realizar um fórum que vai discutir a fome em Sete Lagoas, contando com a participação de toda a população. Data e horário serão divulgados posteriormente.

Foto: Ascom Câmara Municipal de Sete Lagoas

Em sua visita, o Bispo falou sobre a importância de se construir políticas públicas que diminuam a desigualdade social e criticou o modelo de sociedade que deixa milhões de pessoas diante da insegurança alimentar. “O drama da fome é uma questão social que envolve a todos nós, por isso a minha visita a essa casa legislativa tem por objetivo trazer a proposta e convidar os parlamentares a uma reflexão mais profunda sobre o tema. Precisamos pensar juntos, propostas que visam amenizar o drama da fome em nosso município e construir políticas públicas para superar essa questão social tão grave”, disse Dom Francisco.

O Bispo cumpre nesse tempo quaresmal intensa agenda e já esteve com outras autoridades políticas como o Prefeito Municipal, Duílio de Castro, em órgãos públicos como a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Assistência Social, se reuniu com o presidente da CDL e da ACI, com objetivo de abrir a discussão sobre o tema da fome, sensibilizar para a realidade da nossa cidade e fortalecer os laços da igreja com as demais entidades em prol do bem da sociedade.

Os vereadores da mesa apontaram programas importantes já discutidos em plenário, que vão ao encontro da proposta da igreja Católica, como por exemplo, o Programa Emergencial de Auxílio Social (Peas), IPTU Social, Horta Social, Lei do ambulante legal, dentre outros. “A visita do bispo vem reforçar a visão e o trabalho que desenvolvemos na Câmara Municipal acerca da inclusão social, dos direitos a alimentação, ao trabalho, a educação, direitos esses que estão contemplados na Lei Orgânica e na Constituição Federal, que possam efetivamente ser praticados e colocados como uma estratégia de combate à fome e à pobreza no nosso município. Sete Lagoas contraiu uma dívida social grande ao longo da sua história e a medida que a gente traz esse assunto para ser debatido dentro da Câmara, alertamos sobre a necessidade de sermos ágeis, pois, quem tem fome tem pressa”, afirmou o presidente da Câmara, Caio Valace.

Da Redação com Ascom. Câmara Municipal de Sete Lagoas