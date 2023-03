Presidente da Câmara, Caio Valace, suspende reunião devido a protestos do público

Vereador alega proibição de entrada de cidadãos e presidente invoca regras de conduta em reunião tumultuada da Câmara Municipal de Sete Lagoas.

Foto: Djhessica Monteiro

Foi realizada na manhã desta terça-feira (7) na Câmara Municipal de Sete Lagoas mais uma reunião ordinária. O principal assunto da pauta era a Resolução nº 01/2023, que tratava do afastamento do vereador Ivson Gomes.

No entanto, o presidente da Câmara, Caio Valace, retirou a resolução da pauta alegando divergências na tramitação. Ele propôs uma reunião especial para votar a matéria.

Durante a reunião, o vereador Ivson Gomes alegou que o presidente da Câmara havia proibido a entrada de mais pessoas no plenário, deixando muitos cidadãos do lado de fora. Diante disso, o acesso foi liberado novamente.

O vereador pediu a participação democrática de todos, mas ressaltou que a capacidade do espaço estava limitada a 120 pessoas, conforme recomendação do Corpo de Bombeiros.

Após uma calorosa manifestação por parte do público, em favor do vereador Ivson, o presidente fez a leitura do artigo 67 do regimento interno, que estabelece as regras de conduta durante as reuniões públicas.

Foto: Djhessica Monteiro

Qualquer cidadão pode assistir às reuniões, desde que esteja decentemente vestido e não faça sinal de aplauso ou reprovação. Caso perturbe os trabalhos, será compelido a sair imediatamente. O presidente pode determinar a retirada do infrator, inclusive com a ajuda do corpo policial, ou suspender ou encerrar a sessão.

Diante da situação, o presidente optou por suspender a sessão.

Da redação, Djhessica Monteiro.