Filho '04' de Bolsonaro ganha cargo em gabinete de senador

O quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o influenciador digital Jair Renan Bolsonaro (25 anos), ganhou um cargo no Senado Federal de auxiliar parlamentar pleno, com salário mensal de R$ 9,5 mil, no gabinete do senador Jorge Seif (PL-SC).

Foto: Cristiano Mariz / O Globo

A indicação foi publicada no boletim administrativo da Casa desta quarta-feira (8). Seif foi secretário da Pesca do governo Bolsonaro e é aliado do ex-chefe do Executivo. Ele foi escolhido para o cargo ainda em 2018, antes mesmo da posse de Bolsonaro no Palácio do Planalto.

Jair Renan foi investigado no ano passado por possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro envolvendo um grupo empresarial do setor de mineração. A PF (Polícia Federal) arquivou o caso, porque não encontrou crimes na suposta atuação do filho do ex-presidente em favor de empresários.

O inquérito contra o "filho 04" foi aberto em março de 2021, após pedido do MPF (Ministério Público Federal), baseado em denúncias feitas por parlamentares de oposição ao governo Bolsonaro.

Da redação com UOL