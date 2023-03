Falece aos 77 anos o ex-ministro Eliseu Padilha, no Rio Grande do Sul

O político construiu sua carreira política no MDB, tendo servido como ministro sob as presidências de FHC, Dilma e Temer, além de ter ocupado o cargo de deputado federal por 16 anos.

Foto: Wilson Dias/ Agência Brasil

Na noite de segunda-feira (13/3), faleceu o ex-ministro Eliseu Padilha, aos 77 anos, após ter sido internado em estado grave no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, no último sábado (113), devido a um câncer de estômago descoberto há um mês, conforme nota divulgada pela família. Ele deixa mulher, seis filhos e cinco netos.

Padilha foi ministro dos Transportes no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 1997 a 2001, e voltou ao governo federal por mais um ano como ministro da Secretaria de Aviação Civil em 2015, na gestão de Dilma Rousseff (PT). Em 2016, após o impeachment da presidente, ele assumiu a Casa Civil na gestão de Michel Temer (MDB), atuando como importante articulador político do governo. Padilha também ocupou interinamente o cargo de ministro do Trabalho por um breve período em 2018, acumulando o comando dos dois ministérios no governo de Temer.

Padilha iniciou sua carreira política ao se filiar ao MDB em 1966. Em 1989, foi eleito prefeito de Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Em seguida, permaneceu 16 anos ininterruptos na Câmara dos Deputados (1995 e 2011) e mais dois anos, entre 2013 e janeiro de 2015.

Nascido em Canela (RS), em 1945, Padilha era formado em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Ele foi advogado, empresário, vice-presidente nacional do MDB e vice-presidente da Fundação Ulysses Guimarães.

O velório ocorrerá na quarta-feira, 15, a partir das 10 horas, no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, e será aberto ao público. Após as 17 horas, o corpo será levado ao Angelus Memorial e Crematório para uma cerimônia restrita aos parentes, segundo informações da assessoria de imprensa do ex-ministro.

Vários políticos manifestaram suas condolências. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), prestou solidariedade à família e amigos de Padilha. O vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB), ressaltou que Padilha era um "emedebista raiz e político nato". Alceu Moreira, atual presidente da Fundação Ulysses Guimarães, afirmou que Padilha sempre se destacou por onde passou. Roberto Freire, presidente do Cidadania, e o ex-ministro de Minas e Energia do governo Michel Temer, Fernando Filho (União Brasil), também lamentaram a morte do ex-ministro.

Da redação, Djhessica Monteiro.

Fonte: O Tempo.