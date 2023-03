Douglas Melo, defensor de demandas da cidade, é indicado como vice-líder do governo de Minas Gerais

Indicação do deputado estadual do PSD traz esperança de mais recursos para a região de Sete Lagoas.

Foto: Divulgação

O deputado estadual Douglas Melo, do PSD, anunciou em suas redes sociais na tarde desta segunda-feira (13) que foi indicado para a posição de vice-líder do governo de Minas Gerais, liderado pelo governador Romeu Zema. A notícia foi recebida com entusiasmo pela região de Sete Lagoas, já que o deputado tem se empenhado em buscar mais recursos para a área.

Melo, que é o primeiro deputado estadual da história da região a ter três mandatos, foi reeleito em 2018 e tem sido um defensor ferrenho da conclusão das obras do Hospital Regional de Sete Lagoas e da duplicação da MG 424, que liga a cidade a Pedro Leopoldo. Com a indicação para a vice-liderança do governo, o deputado conquista um espaço importante na gestão de Zema e poderá atuar de forma mais efetiva em prol das demandas de sua região.

Além disso, o PSD é um dos partidos com maior representatividade na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com nove deputados, o que dá ainda mais força política a Melo. A indicação para a vice-liderança do governo contou com o apoio do próprio governador Zema e do presidente da Assembleia Legislativa, Tadeu Leite.

Da redação, Djhessica Monteiro.