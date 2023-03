Governo Lula concede cargos para obter apoio e evitar CPI do dia 8 de janeiro

Com o objetivo de obter apoio no Congresso e impedir a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, o governo de Lula optou por liberar cargos de segundo escalão para União Brasil e MDB. Essa medida foi tomada depois que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), alertou Lula sobre a possibilidade de derrotas no Congresso.

Em uma palestra na Associação Comercial de São Paulo, Lira fez uma avaliação negativa da articulação política do Planalto, afirmando que o governo não tinha uma base sólida nem na Câmara nem no Senado.

Foto: reprodução Estadão

Durante um jantar com o presidente, na última quinta-feira, Lira afirmou que a situação estava caminhando para uma crise, uma vez que o Planalto não contava com o apoio de mais de 200 deputados dos 513. Ele também se queixou das críticas feitas pela presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), ao Centrão.

Da redação com informações do Estadão