Ibaneis Rocha é autorizado a voltar ao cargo de governador do Distrito Federal por decisão de Moraes

Desde os atos criminosos ocorridos em Brasília, Ibaneis foi afastado em 9 de janeiro por decisão do próprio Moraes.

Foto: Divulgação

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou o retorno de Ibaneis Rocha ao cargo de governador do Distrito Federal. Ele havia sido afastado em janeiro devido aos atos criminosos de apoiadores de Bolsonaro.

Celina Leão, apoiadora do ex-presidente, estava no comando durante o afastamento. A decisão inicial era de um afastamento de 90 dias, mas a defesa de Ibaneis solicitou a revogação. A PGR concordou que a volta ao cargo não prejudicaria as investigações.

O ministro explicou que os relatórios da Polícia Judiciária não mostram que o investigado tenha tentado prejudicar as investigações ou destruir evidências. Como as investigações sobre os atos criminosos progrediram, não há mais razão para manter o afastamento do político.

No entanto, o ministro destacou que as investigações continuarão e o político poderá ser afastado novamente se necessário. Moraes afirmou que o momento atual da investigação não indica risco de comprometer as investigações ou cometer novas infrações.

Da redação, Djhessica Monteiro.