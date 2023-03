Deputados questionam como ministro de Lula visitou área dominada pelo tráfico sem escolta

O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez uma visita ao Complexo de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro, na segunda-feira (13). A região é considerada uma das mais perigosas do Brasil por ser dominada pelo crime organizado, e uma pesquisa realizada pela ONG local Redes Maré mostrou que 63% dos moradores temem ser alvejados por balas na região.

Ministro da Justiça, Flávio Dino, pediu abertura da investigação | Foto: Divulgação

O fato do ministro ter ido sem escoltas chamou a atenção do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que declarou, por meio do Twitter, que o convocará na Comissão de Segurança Pública para explicar o seu nível de envolvimento com o crime organizado carioca, juntamente com o chefe dele, Lula.

O Complexo de Favelas da Maré é habitado por cerca de 140 mil pessoas, distribuídas em 16 localidades. Durante a visita, o ministro esteve na Favela Nova Holanda para o lançamento do boletim “Direito à segurança pública na Maré”, publicado anualmente pela ONG local.

O evento contou com o apoio da Open Society, do bilionário George Soros, conhecido pelo patrocínio a instituições e causas ligadas à esquerda global, como o desarmamento da população civil, a libertação de presos e a liberação das drogas, que são fontes de financiamento do crime organizado.

