Câmara de Sete Lagoas divulga cronograma para votação do aguardado concurso público

A Câmara de Sete Lagoas divulgou o cronograma para concurso público na Casa Legislativa após 30 anos de espera, em coletiva para a imprensa na quarta-feira (15). O projeto de lei será apresentado nos próximos dias no plenário.

Foto: Câmara de Sete Lagoas / Divulgação

“Determinamos à Procuradoria que se debruçasse sobre essa matéria e priorizasse a redação da nova estrutura da Câmara Municipal. Tenho certeza de que teremos uma Câmara com estrutura moderna, com uma visão ampla no papel do Legislativo numa prospecção para o futuro”, afirmou o presidente Caio Valace (Podemos). Foi explicado, ainda, que a quantidade de cargos e funções está sendo estruturada observando a realidade atual da Casa Legislativa

O vereador Ivan Luiz (Patriota) antecipou que o concurso público será realizado o mais breve possível, tendo em vista que o próximo ano é eleitoral, o que impede a realização do mesmo neste período. A expectativa, portanto, é que o certame seja realizado ainda neste ano. Após a aprovação do projeto, terá início a contratação da empresa que conduzirá o trabalho até a conclusão do processo.

Conforme a presidência da Câmara, a minuta será apresentada no dia 31 deste mês, e a proposta é que seja colocada em votação ordinária em 2 de maio, após a análise nas comissões da Casa Legislativa.

Da redação com Câmara Municipal