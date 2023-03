Aeroporto Carlos Prates: projeto de moradias gera críticas de deputado

O deputado estadual Alencar da Silveira Jr sugeriu que a criação de um parque ecológico se apresenta como uma opção mais vantajosa para a região.

Imagem: ALMG/Divulgação

O deputado estadual Alencar da Silveira Jr (PDT) expressou sua oposição à proposta de construção de moradias populares no local onde atualmente funciona o Aeroporto Carlos Prates.

Isso ocorreu após um novo acidente com uma aeronave de pequeno porte na área no último final de semana. Em resposta, o prefeito Fuad Noman (PSD) anunciou que o aeroporto será desativado a partir de 1º de abril e pediu ao governo federal que o terreno seja utilizado para a construção de moradias populares.

No entanto, o deputado Alencar da Silveira expressou preocupações sobre a capacidade da região de suportar um grande empreendimento de moradias, questionando se o sistema viário poderia lidar com um aumento de 10 mil pessoas na área.

Ele também criticou a desativação do Aeroporto Carlos Prates e questionou se as pessoas que trabalham no local atualmente serão compensadas ou realocadas. Em vez disso, ele sugeriu a criação de um parque ecológico como uma alternativa mais benéfica para a população.

O deputado também levantou dúvidas sobre a viabilidade da proposta, afirmando que a desativação do aeroporto e a construção das moradias podem não ser tão benéficas quanto se afirmou.

Ele questionou se o anúncio da desativação em 1º de abril seria uma mentira, sugerindo que pode haver outras razões por trás da proposta.

“Duas mil moradias do Minha Casa Minha Vida no Aeroporto Carlos Prates. Agora, eu pergunto, como é que vão ficar os trabalhadores que ali estão? Como ficarão as empresas que ali estão, os mecânicos que ali trabalham? Será que o anúncio no dia 1º de abril não é porque é o dia da mentira”, disse.

Da redação