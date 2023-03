Supremo autoriza farra dos políticos em estatais: Lewandowski libera nomeações

O Supremo Tribunal Federal (STF) tomou uma decisão liminar através do ministro Ricardo Lewandowski, que declarou a inconstitucionalidade de dois artigos da Lei das Estatais que restringiam a nomeação de políticos para cargos nas empresas públicas. Um dos artigos impedia a indicação de ministros, deputados, senadores e secretários estaduais para os conselhos e diretorias das estatais, enquanto o outro estabelecia um prazo de três anos após a participação em campanhas eleitorais para nomeação a esses cargos.

Ricardo Lewandowski, ministro do STF | Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Lei das Estatais está em vigor desde 2016, e embora sete anos tenham se passado desde sua aprovação, o ministro afirmou haver urgência em analisar a constitucionalidade dos artigos mencionados, pois as estatais têm assembleias marcadas até 30 de abril.

A Lei das Estatais foi aprovada visando impedir indicações políticas, que foram responsáveis por diversos casos de corrupção e desvio de recursos públicos investigados pela Operação Lava Jato. Ainda assim, Lewandowski mencionou a “boa intenção” do legislador ao criar a lei, mas argumentou que ela é incompatível com a Constituição.

Por sua vez, a ação do PCdB, partido aliado do governo Lula, estava em julgamento no plenário virtual, mas a análise foi suspensa após o pedido de vistas do ministro André Mendonça. A presidente do STF, Rosa Weber, deveria incluí-lo para ser julgado presencialmente, mas o ministro Lewandowski alegou que havia pressa na análise, pois as estatais têm assembleias marcadas até 30 de abril e devem apresentar informações referentes às eleições dos administradores e conselheiros até 30 de março.

Em sua decisão, o ministro Lewandowski repetiu trechos do voto favorável à ação do PCdB e citou os pareceres da Advocacia-Geral da União (AGU) e do Procurador-Geral da República (PGR), Augusto Aras, que havia se manifestado contrariamente à ação, mas mudou de opinião cinco dias depois. Para o ministro, os artigos da Lei das Estatais são inconstitucionais por estabelecerem “discriminações desarrazoadas e desproporcionais — por isso mesmo, inconstitucionais — contra aqueles que atuam, legitimamente, na esfera governamental ou partidária”.

Com essa decisão liminar, políticos que até então não podiam ser nomeados para cargos nas estatais agora poderão ser indicados, o que pode gerar controvérsia e debates acalorados no cenário político e jurídico brasileiro.

