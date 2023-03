Ministro de Lula omite casa de R$ 1,6 milhão em declaração à Justiça Eleitoral

Conforme reportagem do jornal Folha de São Paulo, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) do governo Lula, não incluiu em suas declarações de bens entregues à Justiça Eleitoral a casa em que reside em Brasília, comprada em 2013 por R$1,6 milhão. A propriedade, localizada no bairro nobre do Lago Norte, não foi mencionada nas relações patrimoniais do ministro nas eleições de 2014, 2018 e 2022. Na mais recente delas, em que se reelegeu como deputado federal pelo PT, Paulo Pimenta declarou possuir apenas R$192,8 mil de patrimônio, enquanto imóveis similares próximos à sua casa são avaliados em mais de R$5 milhões.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Paulo Pimenta é casado em regime de comunhão parcial de bens com a historiadora Claudia Dutra, que trabalhava no Ministério da Educação na época da aquisição do imóvel e também figura na escritura da casa.

A declaração de bens do ministro ao TSE em 2022, com patrimônio de R$192,8 mil, mencionava apenas uma vaga de estacionamento em Porto Alegre (RS) como sua propriedade. A compra da casa em Brasília foi realizada quando Pimenta exercia seu terceiro mandato consecutivo como deputado federal, além de ter sido vereador, vice-prefeito de Santa Maria (RS) e deputado estadual no Rio Grande do Sul.

da redação com informações da Folha de S. Paulo