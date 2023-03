Em reunião que terminou na noite desta segunda-feira (20), no Palácio do Planalto, após pressão dos bancos, o governo decidiu elevar a taxa de juros para empréstimos consignados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A expectativa é chegar a um acordo sobre a taxa de juros até o final da semana.

Foto: Reprodução Internet

A taxa, no entanto, ainda está indefinida. O que foi acertado foi um meio termo entre o limite de 1,70% ao mês anunciado na semana passada e o nível em vigor até então, de 2,14% ao mês.

“A expectativa é chegar a um acordo sobre a taxa. Há previsão de que na próxima semana, o ministro da Previdência convoque uma nova reunião do Conselho Nacional da Previdência Social para discutir o tema”, disse a Casa Civil em comunicado à imprensa.

Entenda o embate entre governo e bancos



O governo Federal e os bancos estão em rota de colisão desde semana passada, quando o Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), liderado pelo Ministro da Previdência Social Carlos Lupi, aprovou novo teto para operações consignadas em 1,70%. A medida irritou outros setores do governo, como o Ministério da Fazenda e o da Casa Civil.

Uma série de instituições financeiras, incluindo Caixa, Banco do Brasil, Itaú Unibanco, entre outros, suspenderam esse tipo de operação na semana passada após aprovação da redução do teto. A decisão se deu sem que tenha havido redução na taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano.

Da Redação com Isto é Dinheiro