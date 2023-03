Lula quebra promessa e coloca visitas no Palácio do Alvorada em sigilo

Em contraste com suas promessas de transparência, o presidente Lula recentemente decidiu manter em segredo as visitas que recebe no Palácio do Alvorada, mesmo após ter revogado o sigilo do governo anterior em seu primeiro dia no cargo.

“Os registros de acessos ao Palácio da Alvorada, a partir de 1º de janeiro de 2023, possuem classificação sigilosa no grau reservado”, informou o Gabinete de Segurança Institucional.

Foto: reprodução Estadão

Durante a campanha eleitoral de 2022, Lula criticou Jair Bolsonaro por não ser transparente com informações relacionadas ao Poder Executivo, mas agora parece estar seguindo o mesmo caminho.

Embora tenha divulgado as visitas de Michelle Bolsonaro ao Palácio, o presidente só divulgou o nome de 565 pessoas que visitaram a residência oficial da Presidência, incluindo maquiadores e cabeleireiros. Além disso, Lula também revogou o sigilo das visitas dos filhos de Bolsonaro ao pai no Planalto.

“Se o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade e seriedade, ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha, do sigilo de cem anos, do Ministério da Educação”, disse Lula, durante debate contra Bolsonaro. “Ele vir falar de quadrilha comigo? Precisa se olhar no espelho.”.

da redação