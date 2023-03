VÍDEO: vestido de 'Cleitinho', vereador cobra obra de prefeito irmão do senador

Quem com ferro fere, com ferro será ferido: um vereador de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, se veste como o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) para cobrar da prefeitura da cidade, comandada pelo irmão do político, Gleidson Azevedo (PSC).

Foto: Instagram / Flávio Marra

Flávio Marra (Patriota) vestia uma camisa do América e um boné virado para trás, assim como costuma fazer o senador, tentando emular a postura que o tornou conhecido. Ele aparece ao lado da ponte, e aponta para a estrutura “improvisada” pela prefeitura, aos gritos.

O edil negou que tenha algum problema com o senador, mas pediu que ele mantenha a postura aguerrida nas redes sociais, também, em relação à atuação do irmão. “Os moradores entram em contato para pedir que o prefeito faça uma contenção digna, um corrimão digno. O Executivo fez uma contenção de bambu, amarrado com fio de internet. Os moradores nos chamaram para ver aquela pouca vergonha. Não sei se podemos chamar de obra”, comentou em entrevista ao jornal O Tempo

“O Cleitinho, quando era vereador, fiscalizava muito o prefeito na época, chegou a colocar um sofá na frente de uma rua para cobrar uma operação tapa-buraco. Agora, o que vemos é Divinópolis sem médico, sem remédio e o Cleitinho não vem fiscalizar o irmão dele”, acrescenta.

Marra diz que foi “um dos braços direitos” de Cleitinho em Divinópolis, cidade natal do senador, quando ele concorreu a deputado estadual, mas agora diz que “ele prega uma coisa e faz outra”. “Para cuidar da casa dos outros temos que cuidar da nossa casa. Tem que dar exemplo de dentro para fora”, argumenta o vereador.

A Prefeitura de Divinópolis e o senador Cleitinho não responderam a reportagem do jornal.

Da redação com O Tempo