Audiência Pública discute adequação de carga horária de fisioterapeutas, assistentes sociais e TOs do município

Há 29 anos a fisioterapia e a terapia ocupacional ocuparam o direito que estabelece a carga horária de 30 horas semanais pela Lei Federal 8856. Em 2010, era sancionada a Lei 12.317, que estabeleceu a jornada de trabalho para assistentes sociais em 30 horas semanais sem redução salarial. No entanto, desde a promulgação das Leis, diversas são as denúncias desses profissionais que não veem na prática a aplicação das mesmas, o que acontece também em Sete Lagoas, onde é atribuída uma jornada de trabalho de 40 horas semanais aos profissionais. Para debater o assunto, foi realizada uma Audiência Pública, presidida pelo vereador Rodrigo Braga (PV), momento em que os servidores públicos tiveram a oportunidade de explanar a questão e abrir amplo diálogo com o executivo.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

“Fui procurado por representantes das categorias, que me expuseram o problema que se arrasta há décadas. Nessa Audiência Pública foi possível ouvir pessoas competentes, com propriedade nas falas e perceber que existe uma possibilidade real de fazer valer a lei. Agora, é necessário buscar soluções junto ao executivo. Levantadas as demandas, serão enviadas para o plenário nas próximas semana com a assinatura dos vereadores que estiveram presentes e, a partir daí cobrar respostas do executivo para finalmente resolvermos essa situação”, disse o vereador Rodrigo Braga.

O Secretário de Saúde, Marcelo Rodrigues, disse se sensibilizar com a questão e entender a legitimidade do movimento, mas alerta para o impacto financeiro que a diminuição de carga horária traz para o município. “Estamos na gestão, não vamos nos furtar da responsabilidade de resolver da melhor maneira possível, não seremos omissos, mas é importante também entender a limitação que o poder público tem do ponto de vista orçamentário e financeiro para assumir essa mudança. Sabemos que o SUS é subfinanciado, já há dificuldade do recurso chegar ao município, quem vai pagar essa conta no final? É necessário dividir essa responsabilidade com o estado, com o ente federal para que seja mostrada uma via para ajudar a classe”, pontuou o secretário.

O município já anunciou que está sendo realizado um trabalho para possível reforma administrativa, fato esse que também mobilizou os servidores, sindicatos e conselhos a procurar o poder legislativo. “Foi extremamente importante que essa discussão fosse realizada hoje levando em consideração que teremos em breve uma reforma administrativa. É o momento de se encaixar nessa reforma soluções para esses problemas que vêm causando transtornos na vida desses profissionais há tanto tempo”, relata Rodrigo Braga.

“A reforma administrativa está acontecendo e é algo muito grande e complexo, principalmente para a pasta da saúde. O projeto está no processo final e acredito que muito em breve será concluído. São várias questões que precisam ser analisadas, existe um processo judicial correndo contra a Secretaria, e é preciso analisar os diversos entendimentos, as discussões que já estão acontecendo, além do impacto financeiro, antes de afirmar que a reforma administrativa vai resolver o problema”, esclarece o secretário de saúde.

Parlamentares

Estiveram presentes, os vereadores Caio Valace (Podemos), Ivan Luiz (Patriota), Marli de Luquinha (MDB), Ivson Gomes (Cidadania), Eraldo da Saúde (Patriota) e Heloísa Frois (Cidadania), e mostraram apoio às categorias.

O presidente da Câmara, Caio Valace, abriu a sessão falando sobre a importância de se abrir a Casa Legislativa para discussões como essa. “Essa Casa é o melhor espaço que temos para ouvir as demandas da população ainda mais quando sabemos que em breve iremos receber aqui a reforma administrativa que será enviada pelo prefeito municipal. Talvez esses dois momentos se encontrem na consolidação do tema que será debatido aqui nessa noite. Contem com os encaminhamentos dados a essa audiência que serão objetos da nossa pauta aqui nessa Casa”, disse Caio.

O vereador Ivson foi incisivo no que tange ao cumprimento imediato do cumprimento da Lei. “Acredito que nem deveríamos estar aqui discutindo sobre algo que já deveria estar sendo cumprido. Espero que o prefeito possa se sensibilizar e cumprir a Lei”.

A vereadora Marli de Luquinha relatou que foi procurada pelas representantes das categorias e encaminhou as demandas. “Diversas conversas foram realizadas com Secretarias específicas do município e ficou acordado que seria feito um estudo do impacto financeiro. Desde então estamos aguardando, temos cobrado respostas e aproveito a oportunidade para pedir esclarecimentos do secretário”, disse a vereadora.

A vereadora Heloísa Frois enalteceu a relevância do tema da Audiência e a coragem das servidoras que buscam soluções: “desejo, realmente, que essa audiência sirva para a solução dessa situação. O que espero, é que a prefeitura faça um acolhimento junto à Secretaria de Saúde o mais rápido possível, para revisar o descumprimento dessa Lei Federal em nosso município”, acentua a vereadora.

O vereador Eraldo da Saúde reforçou que não adianta procurar culpados, e sim buscar soluções. “Gostaria que o executivo fizesse a parte dele e mandasse a reforma para essa Casa”, disse Eraldo.

O vereador Ivan também demonstrou seu apoio à categoria. “Que saiamos dessa Audiência Púbica com os encaminhamentos e façamos acontecer, de fato, o que a lei manda”, conclui.

Assessoria de comunicação- Câmara Municipal de Sete Lagoas