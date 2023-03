Bolsonaro receberá quase R$ 40 mil em salário como presidente de honra de partido

O ex-presidente Jair Bolsonaro receberá do PL o "salário" de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), atualmente em R$ 39,2 mil mensais. A partir de abril, o valor salta para R$ 41,6 mil, de acordo com lei aprovada pelo Congresso Nacional em dezembro do ano passado.

Foto: Alan Santos / Presidência da República / Arquivo

Bolsonaro ocupará o cargo de presidente de honra do PL, após convite feito pelo mandatário do partido, Valdemar Costa Neto. O ex-presidente tem o retorno ao Brasil marcado para a próxima quinta-feira (30), no aeroporto de Brasília.

Além do novo "salário", o ex-chefe do Executivo continuará recebendo as aposentadorias mensais de R$ 11,9 mil por ser capitão reformado do Exército e de R$ 30 mil pelo período em que foi deputado federal, de 1991 a 2018. Somando-se as três remunerações, o ex-presidente pode ter um rendimento total de aproximadamente R$ 83 mil por mês a partir de abril.

Bolsonaro volta ao país após passar três meses na Flórida, nos Estados Unidos, onde estava desde o dia 30 de dezembro, quando deixou o Palácio da Alvorada. O ex-presidente está hospedado na residência do ex-lutador de MMA José Aldo.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, enviou ofícios ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, à Polícia Federal e ao Governo do Distrito Federal pedindo reforço no policiamento na região do aeroporto para a chegada de Bolsonaro.

A expectativa da direção partidária é que, posteriormente, o ex-presidente comece a fazer “caravanas” pelo país, visitando prefeitos do PL e lideranças locais. O foco é as eleições municipais de 2024, em que o partido traçou a meta de eleger pelo menos mil prefeitos.

Além disso, Valdemar traçou planos para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Já de volta ao país, ela tem participado de reuniões internas do partido e assumiu a presidência do PL Mulher.

Com O Tempo