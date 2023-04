Salários de Governador, Vice e Secretários de Minas Gerais terão aumento acima de 250% após 16 anos congelados

Foi aprovado em primeiro turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um projeto de lei que prevê um aumento de quase 300% no salário do governador do Estado, Romeu Zema, e uma ampliação na remuneração do vice-governador, secretários e secretários-adjuntos. A votação em primeira instância foi realizada na terça-feira, 4, tendo 45 votos a favor e 20 contra. O projeto voltará para a análise da mesa diretora da Assembleia em segundo turno antes da votação final pelo plenário, que deve ocorrer após o feriado da Páscoa.

Durante o primeiro mandato como governador de Minas Gerais, Romeu Zema doou integralmente o seu salário como forma de cumprir uma promessa de campanha e reduzir os gastos do Estado.

Romeu Zema - Governador de Minas Gerais - Foto: Agência Minas

"Zema prometeu abrir mão de receber salários até regularizar o pagamento dos vencimentos dos servidores. O pagamento do salário do funcionalismo referente a julho de 2021 foi o primeiro a ser depositado em dia", alegou o governo, em nota.

Conforme o projeto, o salário do governador receberá aumentos progressivos em três anos. Iniciando em R$ 10.500, o salário subirá para R$ 37.500 em 2023, R$ 39.700 no próximo ano e R$ 41.800 em 2025. O salário do vice-governador, Mateus Simões, também terá um aumento escalonado de 270%, passando de R$ 10.200 para R$ 37.600 em 2025.

"O governador optou por continuar as doações até o fim do primeiro governo. Neste segundo mandato, não há compromisso público de doação do salário pelo governador", afirmou.

Os salários dos secretários, que atualmente são de R$ 10.000, receberão um aumento de quase 250%, chegando a R$ 34.700 até 2025. O projeto foi apresentado pela mesa da Assembleia, a pedido de Zema. Os salários do governador, do vice-governador e dos secretários estão congelados desde 2007 e, segundo o chefe do Executivo, o reajuste é necessário para "atrair e manter os mais competentes nos quadros técnicos".

O reajuste nos salários gerará um impacto de R$ 24 milhões nos próximos três anos, conforme o levantamento realizado pelo Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais. Com o aumento, o salário do governador de Minas Gerais se tornará o segundo maior do Brasil, ficando atrás apenas da remuneração do chefe do Executivo de Sergipe. Fábio Mitidieri, que governa o menor estado do país, teve um aumento aprovado no fim do ano passado. Atualmente, o salário de Mitidieri está em R$ 41.600 e deve sofrer um reajuste progressivo até atingir R$ 46.000 em 2025.

da redação