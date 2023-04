Reajuste salarial do governador Zema e demais membros do primeiro escalão será votado hoje

Nesta quarta-feira (19), a Assembleia Legislativa de Minas Gerais votará em plenário a proposta de aumento salarial para o governador, vice-governador e todo secretariado. O projeto, que já foi aprovado em primeiro turno, prevê um aumento escalonado de quase 300% no período de 2023 a 2025. Além disso, também será votado em segundo turno a separação do Detran da Polícia Civil, projeto que já foi aprovado em primeiro turno. Há ainda a proposta do deputado Sargento Rodrigues (PL) que prevê o reajuste dos servidores das forças de segurança, a ser avaliada separadamente pelos parlamentares.

Assembleia Legislativa de Minas Gerais - Foto: Divulgação/ 14-01-2019

Nesta quarta-feira (19), os deputados estaduais votarão em plenário a proposta de aumento salarial para o governador, o vice-governador e todo secretariado. O projeto, que já foi aprovado em primeiro turno no dia 4 de abril, prevê um aumento escalonado de quase 300% no período de 2023 a 2025.

A partir de 1º de abril deste ano, os novos valores serão de R$ 37.589,96 (governador), R$ 33.830,96 (vice), R$ 31.238,19 (secretários) e R$ 28.114,37 (secretários-adjuntos), com os próximos reajustes ocorrendo em fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025. Para aprovar a proposta, são necessários 39 votos entre os 77 deputados.

Além disso, também será votado em segundo turno a separação do Detran da Polícia Civil. A proposta, que já foi aprovada em primeiro turno, transfere as funções de fiscalizar e regular o trânsito e a emissão de CNH para a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG). Há ainda a proposta do deputado Sargento Rodrigues (PL) que prevê o reajuste dos servidores das forças de segurança, a ser avaliada separadamente pelos parlamentares. Para aprovar emenda constitucional, são necessários 48 votos entre os 77 deputados.

Por fim, também retornam para votação definitiva o projeto que reajusta o salário dos servidores da Defensoria Pública e um projeto que altera a estrutura do Ministério Público, mudando a distribuição de cargos.

Da redação