STF determina que Gonçalves Dias seja ouvido em 48h e militares do GSI sejam identificados

O ministro deseja identificar os servidores que foram registrados em imagens junto aos invasores no Palácio do Planalto.

Foto: Fátima Meira/Futura Press

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou que a Polícia Federal interrogue Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), dentro de 48 horas. Ele também exigiu que o órgão identifique os outros militares que aparecem nas imagens dos invasores no terceiro andar do Palácio do Planalto em 8 de janeiro, e que isso seja feito em um prazo de 24 horas. Um dos indivíduos reconhecidos nas imagens é o capitão do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira. A decisão de Moraes foi emitida na quarta-feira (19) e divulgada pelo colunista Valdo Cruz, da GloboNews, na quinta-feira (20).

A CNN Brasil divulgou imagens do episódio, porém os rostos dos outros militares estavam borrados. Nas imagens, os invasores parecem receber orientações para sair do local pela saída de emergência e um deles é visto recebendo água de um militar. De acordo com o ex-ministro, ele estava reunindo manifestantes no pavimento anterior para que fossem presos.

Apesar das explicações, o general decidiu se afastar após as pressões geradas pelo episódio. Além disso, membros do governo afirmam que ele omitiu a existência das imagens quando foi questionado pelo entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Da redação com O Tempo.