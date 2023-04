Bolsonaro presta depoimento à PF sobre atos de 8 de janeiro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será interrogado pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (26) sobre seu suposto envolvimento nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Dessa vez, ao contrário de sua aparição anterior como testemunha no caso das joias da Arábia Saudita, ele é acusado de incitar manifestantes a atacar e destruir prédios do governo. A PF questionará Bolsonaro sobre suas declarações públicas e nas redes sociais, que geraram dúvidas sobre a lisura do processo eleitoral e dos resultados eleitorais, bem como sobre a influência e alcance dessas declarações entre seus apoiadores. O ex-presidente é alvo de um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga os autores intelectuais e instigadores dos ataques.

Foto: Reprodução/AFP

A PF deve questionar Bolsonaro sobre suas declarações levantando dúvidas sobre o processo eleitoral e o resultado das eleições, bem como sobre o acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, considerado uma base e concentração dos manifestantes do dia 8.

O ex-presidente é alvo de um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga os autores intelectuais e incitadores dos atos. Bolsonaro foi incluído na ação em função de um vídeo compartilhado em suas redes sociais, que sugeriu que a eleição presidencial de 2022 foi fraudada. A postagem foi apagada, mas a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a investigação de Bolsonaro por incitação pública de prática ao crime.

O ministro Alexandre de Moraes determinou que a PF marcasse o depoimento de Bolsonaro, considerando-o "medida indispensável" para a investigação sobre os ataques. Uma outra ação que tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e está prestes a ser julgada pode deixar Bolsonaro inelegível por 8 anos, investigando se ele cometeu abuso de poder político durante um evento com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho de 2022.

Da redação