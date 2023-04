Sogra de prefeito que casou com adolescente é exonerada do cargo

O prefeito de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, exonerou sua sogra, Marilene Rôde, do cargo de secretária de Cultura e Turismo após ser alvo de investigação por prática de nepotismo. A nomeação de Marilene para o cargo aconteceu um dia após o casamento do prefeito com a filha dela, que tinha 16 anos na época. Hissam já foi preso três vezes por acusações de narcotráfico e fraude em licitações.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Araucária

O prefeito de Araucária, (PR), Hissam Hussein Dehaini, exonerou a sua sogra, Marilene Rôde, do cargo de secretária de Cultura e Turismo. A exoneração foi publicada no Diário Oficial do município da Região Metropolitana de Curitiba nesta quinta-feira (26).

Hissam Hussein Dehaini, que tem 65 anos, nomeou Marilene Rôde para chefiar a pasta em 13 de abril, um dia após o seu casamento com a filha dela, que tinha 16 anos na época. A cerimônia aconteceu um dia após a jovem completar a idade legal para formalizar a união - o prefeito já foi casado seis vezes, sendo o primeiro matrimônio em 1980.

Na terça-feira (25), o Ministério Público do Paraná abriu uma investigação sobre possível prática de nepotismo, considerado um ato de improbidade administrativa pela legislação federal. A Prefeitura de Araucária defendeu a nomeação de Marilene, argumentando que ela possui 26 anos de experiência no serviço público.

Hissam Dehaini, empresário de origem libanesa, foi eleito para o segundo mandato de prefeito defendendo, entre outras coisas, o patriotismo, os valores da família tradicional, o combate à corrupção e a proteção à infância. Ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral em 2020 ter um patrimônio superior a R$ 14 milhões, sendo R$ 3 milhões em espécie. Desde o início da sua vida política, Hissam foi filiado ao partido Cidadania.

No entanto, o prefeito já foi preso três vezes, acusado de narcotráfico e fraude em licitações. Ele foi indiciado em 2000 por envolvimento com tráfico de drogas, furto e desmanche de veículos, concussão, extorsão, corrupção ativa e passiva. Na época, dizia ser empresário do ramo de hotéis e agências de carros, mas investigadores apresentaram indícios de que tudo não passava de fachada para lavar dinheiro do narcotráfico. Ele voltou para a cadeia em outubro de 2000, na fase paranaense da CPI do Narcotráfico.

Em outubro de 2007, Hissam foi preso na Operação Metástase, da Polícia Federal, acusado de participar de um esquema de fraude de licitações públicas em Roraima. Com ele também foi detido um de seus filhos, Rihad Hussein Dehaini. A empresa Icaraí Taxi Aéreo supostamente vencia contratos de maneira fraudulenta e também recebia valores acima do devido. Ele foi indiciado por fraude de licitação, lavagem de dinheiro, descaminho, corrupção ativa, formação de quadrilha, sonegação fiscal, crime contra a ordem econômica e quebra de sigilo telefônico. A principal fraude, segundo a investigação, era a licitação de helicópteros para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Da redação com O Tempo