Câmara Municipal: Maio Amarelo é destaque da reunião ordinária desta semana

É no mês de maio que os olhos se voltam para os números de acidentes de trânsito com a campanha de conscientização sobre a segurança no trânsito, “Maio Amarelo”. Para falar sobre o assunto, a Diretora do Departamento de Educação no Trânsito do município, Daniela Maia, utilizou a tribuna na reunião ordinária desta terça-feira (2/5).

Foto: Reprodução/Internet - Câmara Municipal

A Campanha “Maio Amarelo” tem o objetivo de chamar a atenção da população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito no Brasil e em todo o mundo e, assim, colocar em evidência o tema da segurança no trânsito. “Em Sete Lagoas, para uma população de aproximadamente 260 mil habitantes, existem mais de 140 mil veículos motorizados numa razão de um veículo para cada dois habitantes, logo, o respeito às regras de trânsito é fundamental para impedir o caos e sinistros. Os dados são alarmantes, a principal causa de sinistros, infelizmente, é a falha humana. Reforço que a melhor maneira de minimizar a gravidade desta epidemia de mortes no trânsito é investir em educação no trânsito e fiscalização”, disse Daniela Maia.

Na comunicação pessoal, os parlamentares repercutiram a fala da coordenadora de Educação no Trânsito e reforçaram a importância de campanhas como esta.

Pastor Alcides (PP) – Fui abordado pela Daniela e presenteado com o símbolo amarelo que significa a advertência relacionada à atenção que se deve ter no trânsito. Na realidade, são tantas as ocorrências que poderiam ser evitadas não fosse a impudência lamentável dos condutores de veículos.

José de Deus (Republicanos) – O trânsito mata mais que o câncer. A imprudência e o desrespeito de alguns condutores provocam um grande risco, principalmente, para a vida dos pedestres. É necessária uma fiscalização mais eficaz.

Junior Sousa (PSC) - Necessitamos falar sobre o Maio Amarelo, principalmente em Sete Lagoas, onde as pessoas reclamam diariamente da situação do nosso trânsito. Inclusive, protocolizei nesta Casa, um pedido de audiência pública para que possamos tratar sobre a sincronização dos nossos sinais que vêm dando dor de cabeça aos motoristas, principalmente da classe trabalhadora dos motoristas de aplicativo.

Janderson Avelar (MDB) – Quero corroborar com a fala da Daniela. Reforço a importância de respeitar a sinalização de trânsito. Sempre falo que a única placa que é utilizada no mundo inteiro é a placa de “PARE”, essa octogonal, de fácil identificação, que pode estar apagada, mas é facilmente identificada.

Ivan Luiz (Patriota) - Daniela apresentou números alarmantes e chegamos à conclusão que a falta de consciência social é a maior causa das mortes no trânsito, principalmente dos condutores que dirigem ou pilotam embriagados.

Heloísa Fróis (Cidadania) – Parabenizo a Daniela Maia e a Gabriela pelo trabalho frente à Secretaria de Trânsito. Já foi solicitado através desta Casa temporizador e câmera de registro de avanço de sinal, o que muito tem acontecido em nossa cidade, causando sérios acidentes.

Votações

Na pauta da sessão, o Projeto de Lei Ordinária (PLO) 85/2023 foi retirado por um pedido de vistas do vereador Junior Sousa (PSC). A proposta “altera a lei nº 6.595, de 28 de dezembro de 2001, que institui o serviço de transporte público alternativo no município de Sete Lagoas, e dá outras providências”. Ausente na sessão, Gilson Liboreiro (SD) não teve dois textos votados.

Os demais itens foram aprovados e a pauta completa pode ser encontrada no Serviço de Apoio ao Legislativo (SAPL).

Com Assessoria de comunicação Câmara Municipal de Sete Lagoas