Câmara de Sete Lagoas realiza audiências de prestação de contas do executivo

Técnicos da Prefeitura de Sete Lagoas estarão, a partir desta quinta (4) e sexta (5) na Câmara Municipal, fazendo a prestação de contas das metas fiscais dos últimos quatro meses de 2022 e um relatório bimestral sobre a execução orçamentária de maneira resumida. Esta audiência é aberta ao público e terá transmissão pelos veículos de comunicação do legislativo municipal.

Foto: Câmara de Sete Lagoas / Divulgação

A audiência faz parte dos trabalhos da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara de Sete Lagoas. Conforme programação divulgada, nesta quinta (4) serão apresentados os relatórios das principais secretarias municipais e da Fundação Municipal de Ensino Profissionalizante (FUMEP). Já na sexta (5), será a vez das secretarias de Obras, Segurança, SELTRANS e SAAE.

As sessões terão início às 9h - a Câmara fará o cadastro dos interessados que desejam acompanhar as audiências in loco na secretaria executiva, que fica no terceiro andar da sede do legislativo.

Da redação com Câmara de Sete Lagoas