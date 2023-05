Projeto de lei que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres é aprovado pela Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que busca garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres em trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. A proposta, enviada pelo governo em março deste ano, prevê mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para tornar a igualdade salarial uma ação obrigatória dentro das empresas. O projeto agora segue para votação no Senado. Em caso de descumprimento, a empresa estará sujeita a punições, além de multas e indenizações para os funcionários prejudicados.

Deputada federal Jack Rocha, relatora do PL da igualdade salarial entre homens e mulheres — Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Na manhã desta quinta-feira (4), foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei que visa garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que realizem trabalho de igual valor ou exerçam a mesma função. O projeto foi proposto pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em março, como parte das ações pelo Dia Internacional da Mulher. O próximo passo é a votação no Senado, mas ainda não há previsão para ocorrer.

O projeto recebeu 325 votos favoráveis e apenas 36 contrários entre os deputados, com três parlamentares se abstendo. Foi acordado que o texto da relatora, deputada Jack Rocha (PT-ES), não seria modificado para facilitar a aprovação. Rocha destacou que a proposta representa "mais um passo para avançarmos no enfrentamento à desigualdade no ambiente de trabalho, que se aprofundou durante a pandemia de Covid-19".

O objetivo do projeto é tornar a igualdade salarial uma obrigação para as empresas, com alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Isso será acompanhado por ações de transparência e fiscalização, e haverá punições em caso de descumprimento.

Além da equiparação salarial, o empregador que discriminar funcionários por sexo, raça, etnia, origem ou idade terá que pagar multa equivalente a dez vezes o valor do novo salário devido ao empregado discriminado, com o dobro do valor em caso de reincidência. O funcionário prejudicado também poderá ser indenizado por danos morais, independente do pagamento da multa pela empresa.

Da redação com O Tempo