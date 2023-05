Lei das Fake News: Entenda o Projeto de Lei 2630/2020

O Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como "Lei das Fake News", tem como objetivo estabelecer obrigações para plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e aplicativos de mensagens para sinalizar e remover contas e conteúdos tolerantes criminosos, gerando exposição entre grandes empresas de tecnologia , governo federal, ativistas digitais, empresas de notícias e setores do Judiciário. O texto tramita no Parlamento há três anos, foi aprovado pelo Senado em 2020 e teve o regime de urgência aprovado na Câmara na semana passada. No entanto, a votação foi adiada sem nova data definida, mesmo com alterações no parecer para facilitar a aprovação.

Foto: Pedro França/Agência Senado

O Projeto gerou polêmica entre grandes empresas de tecnologia, o governo federal, ativistas digitais, empresas jornalísticas e setores do Judiciário. Enquanto as empresas de tecnologia são contrárias à proposta, outras partes apoiam as mudanças. O objetivo do PL é promover a Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet no Brasil.

O texto do PL foi discutido no Parlamento por três anos, já foi aprovado pelo Senado em 2020 e teve o regime de urgência aprovado na Câmara na semana passada por 238 votos a 192. No entanto, diante das resistências de algumas bancadas, o relator do projeto, Orlando Silva (PCdoB-SP), modificou o parecer na última semana para facilitar a aprovação na terça-feira (2).

O Projeto de Lei em questão passou por três anos de discussão no Parlamento e foi aprovado pelo Senado em 2020. Na semana passada, teve o regime de urgência aprovado na Câmara por 238 votos a 192, após o relator do projeto, Orlando Silva (PCdoB-SP), ter modificado o parecer para facilitar a aprovação na terça-feira (2), devido a resistências de algumas bancadas.

No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adiou a votação do projeto após o pedido do relator e manifestação dos líderes da Casa. Lira afirmou que irá manter o diálogo sobre o projeto, portanto, não houve votação na terça-feira (2) e não foi agendada uma nova data para a análise da proposta, apesar das pressões dos líderes da oposição.

O relator, Orlando Silva, explicou em discurso no plenário da Casa que precisa de mais tempo para analisar a proposta e promover modificações sugeridas por deputados. Seu objetivo é garantir uma "posição que unifique o plenário da Câmara dos Deputados num movimento de combater a desinformação". Entre as sugestões pendentes está a autoridade responsável por fiscalizar as regras da proposta, um dos temas mais polêmicos que foi retirado na última versão apresentada pelo relator.

Deputado federal Orlando Silva PCdoB SP é o relator do projeto de lei das Fake News — Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

Aqui estão alguns dos pontos do Projeto de Lei:

- Publicidade online

De acordo com o projeto, os anunciantes devem ser claramente identificados, bem como os responsáveis pela promoção da publicidade. Os usuários têm o direito de saber quais conteúdos foram apresentados a eles nos últimos seis meses, e o compartilhamento de seus dados deve estar em conformidade com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

- Responsabilidade pelo conteúdo

O texto estabelece que provedores de aplicações são responsáveis pelo conteúdo publicado em suas plataformas e devem tomar medidas para prevenir práticas criminosas, facilitar denúncias de conteúdos ilegais, seguir regras de transparência e minimizar riscos. As big techs podem ser responsabilizadas por danos causados por publicidade ou por não cumprir essas obrigações.

- Remoção e Multas

As plataformas digitais serão obrigadas a remover conteúdo ilícito imediatamente, sob pena de multas de até R$ 1 milhão por hora por descumprimento de decisões judiciais. Se o conteúdo tiver sido promovido por meio de publicidade, a multa pode ser triplicada. As empresas também deverão informar imediatamente às autoridades judiciais sobre informações que indiquem a possibilidade de crimes que ameacem a vida. Além disso, as grandes empresas de tecnologia terão que armazenar conteúdo e dados de identificação dos usuários por até seis meses, para serem utilizados como prova em investigações criminais.

- Regulamentação de aplicativos de mensagens

Para regularizar a utilização de aplicativos de mensagens, tais como o WhatsApp e o Telegram, será necessário implementar uma série de medidas. Por exemplo, as plataformas devem automaticamente desabilitar a inclusão em grupos e listas de transmissão, garantir a privacidade dos usuários e projetar suas plataformas de modo a limitar a distribuição em massa de conteúdos e mídias. Adicionalmente, em caso de demanda judicial, devem manter informações que possam identificar a primeira conta denunciada por outros usuários em relação a conteúdo ilícito.

- Imunidade de manifestações parlamentares nas redes sociais

Atualmente, deputados e senadores já são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos. A proposta busca garantir que os parlamentares não sejam censurados ou punidos por conteúdos publicados em plataformas mantidas por provedores de redes sociais e mensageria privada. Enquanto os defensores da proposta afirmam que ela é necessária para garantir a liberdade de expressão dos parlamentares, os críticos temem que ela possa permitir abusos por parte dos políticos.

- Contas de autoridades públicas

O projeto propõe que as contas de autoridades públicas sejam consideradas de interesse público e sigam regras específicas para garantir os mesmos direitos da imunidade parlamentar. Essas contas não podem bloquear outros usuários ou restringir a visualização de conteúdo. Em caso de intervenção ilícita ou abusiva, é permitido ajuizar uma ação judicial para restabelecer o status anterior em até 24 horas.

- Direitos autorais e jornalismo

A proposta em discussão prevê que provedores de conteúdo devem pagar pelas publicações jornalísticas e outros conteúdos protegidos por direitos autorais, de forma a remunerar as empresas de mídia por todo o conteúdo que produzem. As regras para determinar os valores a serem pagos e a negociação dos acordos serão estabelecidas posteriormente, assim como os critérios para garantir equidade entre as partes e a valorização do jornalismo profissional.

A remuneração não será cobrada do usuário final que acessa e compartilha as notícias sem fins econômicos, e pessoas jurídicas que produzem conteúdo jornalístico original de forma regular e organizada por pelo menos 24 meses terão direito à remuneração prevista. As plataformas também serão responsáveis pela remuneração dos autores de outros conteúdos protegidos por direitos autorais, como músicas e filmes.

Veja a íntegra do texto do PL das Fake News:

Da redação

Fonte: O Tempo