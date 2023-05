Fernando Haddad confirma indicação de Gabriel Galípolo para o Banco Central

Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a diretoria de Política Monetária do Banco Central, é um economista com vasta experiência no setor financeiro e no desenvolvimento de parcerias público-privadas. Galípolo é formado em Ciências Econômicas e possui mestrado em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Ele foi presidente do Banco Fator, participou de projetos de privatização e foi professor universitário. Sua indicação ainda precisa ser aprovada pelo Senado.

O ministro da Economia, Fernando Haddad, confirmou nesta segunda-feira (8) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicará o atual secretário-executivo do ministério, Gabriel Galípolo, para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Além disso, Haddad também anunciou a nomeação de Ailton Aquino dos Santos para a diretoria de Fiscalização da autoridade monetária.

As indicações do presidente precisarão ser aprovadas pelo Senado. Gabriel Galípolo, formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo e ex-CEO do Banco Fator, é conhecido por sua habilidade em estabelecer diálogo entre o grupo de Haddad e o mercado financeiro.

Quem é Gabriel Galípolo?

Gabriel Galípolo é formado em Ciências Econômicas e possui mestrado em Economia Política pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Ele atuou como professor universitário, lecionando de 2006 a 2012 nos cursos de graduação da PUC-SP, instituição pela qual ele também se formou.

Entre 2017 e 2021, Galípolo ocupou o cargo de presidente do Banco Fator, uma instituição reconhecida por seu envolvimento em programas de privatização e parcerias público-privadas (PPPs). Durante sua gestão no banco, ele teve participação nos estudos para o processo de privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae).

A partir de 2018, Galípolo liderou o consórcio formado pelo Banco Fator em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no desenvolvimento de um modelo de parceria público-privada para a Cedae. Sua expertise nesse assunto também o levou a ministrar aulas sobre PPPs e concessões na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fespsp).

Em sua trajetória na gestão pública, Gabriel Galípolo atuou como chefe da Assessoria Econômica da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo em 2007, durante o mandato do então governador José Serra (PSDB). No ano seguinte, ainda na gestão do mesmo governador, ele assumiu o cargo de diretor de Estruturação de Projetos na Secretaria de Economia e Planejamento de São Paulo.

Em 2009, Galípolo fundou a Galípolo Consultoria, onde trabalhou até ingressar no Ministério da Economia.

Dario Durigan foi anunciado como o próximo secretário-executivo durante a coletiva realizada em São Paulo.

Fernando Haddad, durante o evento, também confirmou que a nomeação de Galípolo será oficializada pelo Congresso. Dario Durigan ocupará o cargo deixado por Galípolo. Durigan atuou como assessor especial de Haddad durante seu mandato como prefeito de São Paulo e atualmente é diretor de políticas públicas do Whatsapp.

Fonte: O Tempo e G1