Audiências pública e sessão em homenagem as Mães são os eventos programados pela Câmara de Sete Lagoas

A Câmara Municipal de Sete Lagoas divulgou a sua agenda de eventos nesta segunda-feira (8): duas audiências públicas e uma reunião especial em comemoração pelo Dia das Mães estão programadas. Tradicionalmente, às 9h de terça (11) haverá a sessão ordinária na casa legislativa

Foto: Câmara de Sete Lagoas / Divulgação

Audiências

Nesta terça (9) às 18h, será discutido a destinação do Imposto de Renda para os Fundos da Criança e do Adolescente (FIA) e para o Fundo Municipal do Idoso. Para o autor da matéria, vereador Gilson Liboreiro (SD), o evento decorre da necessidade de promover um debate sobre a destinação do imposto de renda, forma legal e segura de ajudar e incentivar projetos sociais e culturais.

Já na quinta-feira (11) às 14h, será a vez da discussão do projeto de Lei Complementar nº 13/2021, que “institui o Código de Obras do município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

Reunião do Dia das Mães

Presidida pela vereadora Carol Canabrava (Avante), nesta quarta está programada uma reunião especial em comemoração ao Dia das Mães.

Da redação com Câmara de Sete Lagoas