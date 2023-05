Creches municipais foram destaque na reunião ordinária da Câmara

As creches municipais têm sido pauta constante na comunicação dos vereadores nas reuniões ordinárias da Câmara. A construção de novas creches e a conclusão de obras já iniciadas há alguns anos são pedidos recorrentes dos parlamentares que, na última terça feira(10/5), comemoraram o anúncio do reinício das obras das creches do bairro Dona Dora, Jardim dos Pequis e CDI, que estavam paralisadas há mais de sete anos.

Foto: Ascom / Câmara Municipal de Sete Lagoas

Pastor Alcides (PP) - "Depois de tanta demanda foi dada a ordem para conclusão das obras das creches que estavam paradas. Iniciou-se o trabalho e espero que não pare".

Janderson Avelar (MDB) - "Feliz por ter meu pedido atendido. Estive presente com o prefeito Duílio na creche do Bairro Dona Dora para assinar o termo de reinício das obras com término previsto para dezembro de 2023".

Carol Canabrava (Avante) - "Agora, parece que o prefeito resolveu atender a nossa cobrança e eu estarei acompanhando este novo capítulo desta novela, para que tenha um final feliz. A minha parte eu vou fazer, fiscalizar, cobrar e esperar que o prefeito faça a dele e entregue a obra à população".

Ismael Soares (PSD) - "Quero parabenizar o prefeito Duílio de Castro, pois as obras das creches serão concluídas neste governo, por competência do prefeito".

Rodrigo Braga (PV) - "A retomada das obras das creches é de suma importância. Recebo em meu gabinete, regularmente, solicitação de mães que necessitam deixar seus filhos em creches para poder trabalhar. Espero que a administração pública consiga, de forma ágil e eficiente, concluir as obras das creches e entregá-las à população".

Concurso Público

O presidente da Câmara, vereador Caio Valace (Podemos), informou que, nesta semana, foi realizada reunião com o objetivo de discutir o impacto financeiro referente ao Projeto de Lei que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Câmara. “O impacto irá ficar em torno de 58% sem nenhum prejuízo para as despesas de manutenção e custeio e com recursos disponíveis para eventuais atendimentos às solicitações de comissões. No momento oportuno, nos reuniremos novamente com os vereadores, para apresentarmos os números resultantes do estudo solicitado. O cronograma anteriormente apresentado não contemplava o prazo para estudo do impacto financeiro orçamentário, no entanto, essa obrigação decorre da Lei de Responsabilidade Fiscal”, informa o presidente.

Votação

As matérias do dia foram votadas sem discussões acirradas. O Projeto de Lei 193/2021 de autoria do vereador Rodrigo Braga, foi retirado de pauta a pedido do autor. Três textos da vereadora Marli de Luquinha (MDB) não foram votados devido à ausência da parlamentar.

A pauta da sessão pode ser acompanhada no Serviço de Apoio ao Legislativo (SAPL). As reuniões estão disponíveis no Facebook e Youtube (camaramunicipalsetelagoas) e as fotos encontram-se no flickr.com/camarasetelagoas.

Da Redação com Assessoria de comunicação - Câmara Municipal de Sete Lagoas