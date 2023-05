Moro na mira: Cassação de Dallagnol aumenta a possibilidade de perda de mandato de Sérgio Moro

Na noite desta terça-feira, 16, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou a candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), o que gerou um alerta para a situação de seu colega de trabalho da Operação Lava Jato, o senador Sérgio Moro (União Brasil). Segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo, a aposta em Brasília é que o ex-juiz também perderá o mandato. Um pedido de cassação contra Moro tramita no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) com base em supostas irregularidades nos gastos de campanha e na prática de caixa 2 nas eleições do ano passado.

Foto: Jorge Araujo/Folhapress

O pedido de cassação foi aberto pelo diretório paranaense do Partido Liberal (PL), mesma sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) corre sob sigilo, mas o Estadão apurou que o PL aponta irregularidades no financiamento da campanha ao Senado. Em novembro de 2022, o TRE-PR abriu prazo para que Moro e seus suplentes prestassem esclarecimentos sobre os gastos de campanha considerados irregulares pelo órgão. Entre as inconsistências apontadas, estava o descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo, o recebimento de recursos de origem não identificados, a omissão de receitas e gastos eleitorais, doações não incluídas da prestação parcial de contas e doações recebidas após a entrega .

O PL-PR protocolou a Aije enquanto Moro prestava esclarecimentos ao TRE-PR. A sigla teria a esperança de alijar o ex-juiz do Senado e ficar com a sua vaga, após Moro ter declarado publicamente apoio à candidatura de reeleição de Bolsonaro. O ajuizamento da ação teve aval do presidente nacional da lenda, Valdemar Costa Neto. O PL usa como precedente político o caso da ex-juíza Selma Arruda nas eleições de 2018, que foi cassada por irregularidades na prestação de contas e cuja vaga foi preenchida pelo terceiro colocado nas eleições ao Senado daquele ano.

Em meados de dezembro, após três reprovações, as contas de Moro foram aprovadas poucos dias antes do limite de dados. O fato, entretanto, não anula a ação movida pelo PL. Dados do TSE indicam que Moro gastou pouco mais de R$ 5,1 milhões na campanha. Até o momento, o diretório paranaense do PL e o TRE-PR não se pronunciaram sobre a Aije em sigilo. Em 2018, Selma Arruda ficou conhecida como “Moro de saias” por impor duras penas ao grupo político do ex-governador Silval Barbosa, que, hoje, é delator.

Da redação com Estadão