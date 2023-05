Carla Zambelli diz estar em UTI e com Covid-19; ela nunca tomou vacina

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com Covid-19 após ter contraído o vírus durante uma viagem à Coreia do Sul. A informação sobre seu estado de saúde foi divulgada apenas três dias após o diagnóstico. Zambelli, que nunca tomou uma dose de vacina contra o coronavírus por recomendação médica, já havia sido infectada anteriormente em 2020 e precisou ser internada. Durante a pandemia, a parlamentar minimizou os efeitos da doença, questionou as vacinas e tentou impedir a imunização das crianças brasileiras. Atualmente, ela está internada em um hospital de Brasília, onde continua seu tratamento.

Foto: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados

Ela optou por não receber nenhuma dose de vacina por recomendação médica e alega ter contraído o vírus durante uma recente viagem à Coreia do Sul, de acordo com sua assessoria de comunicação. Vale destacar que a parlamentar já havia sido infectada em agosto de 2020, precisando ser hospitalizada.

Ao longo da pandemia, Zambelli minimizou os efeitos da doença, questionou o número de mortes globalmente, expressou descrença nas vacinas contra o coronavírus, afirmou que seu filho nunca seria vacinado e tentou impedir que todas as crianças brasileiras recebessem pelo menos uma dose de imunização.

No sábado (22), tanto a deputada quanto sua equipe informaram que ela estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, desde a última segunda-feira (15), sem mencionar a Covid-19. Zambelli apenas mencionou ter sido hospitalizada devido a mal-estar após retornar da Ásia.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Zambelli declarou que provavelmente permanecerá hospitalizada até segunda-feira (22) ou terça-feira (23), e depois continuará o tratamento em São Paulo.

"Cheguei de viagem e descansei por dois dias. A viagem foi exaustiva, com mais de 30 horas de duração. Quando tive esse mal-estar, meu médico achou melhor me internar para que eu pudesse fazer vários exames", destacou.

Zambelli também relatou ter se submetido a um tratamento na Coreia do Sul envolvendo circulação sanguínea e ter feito uso de ozônio, como parte de uma terapia experimental sem embasamento científico comprovado. A assessoria da deputada acrescentou que ela já estava em tratamento para úlcera gástrica antes de ser internada.

No vídeo, a parlamentar também mencionou que enfrenta problemas de saúde há anos. Ela revelou ter fibromialgia, uma síndrome que afeta a musculatura e causa dor e sensibilidade pelo corpo, além da síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença do tecido conjuntivo que torna a pele elástica e afeta as articulações.

No mês passado, Zambelli iniciou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a pagar condenações judiciais e indenizações. Ela alcançou a meta de R$ 100 mil e, em seguida, embarcou para a Coreia do Sul. Segundo a deputada, essa "missão oficial" foi autorizada pela Câmara dos Deputados, com todas as despesas de passagens e hospedagem custeadas pela Universal Peace Federation.

No vídeo gravado no hospital, Zambelli também mencionou que negociará sua participação em votações na Câmara dos Deputados de forma remota.

A assessoria de comunicação do Hospital DF Star informou que não possui boletim médico para divulgação sobre o estado de saúde da deputada.

Da redação com Estadão Contéudo