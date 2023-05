Exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas: Lula não descartou possibilidade

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou, durante a noite de domingo (21),que não descartou a possibilidade de permitir a exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas. No entanto, afirmou que irá analisar essa questão após concluir sua viagem de volta ao Japão, onde participou da cúpula do G7 no fim de semana.

Presidente Lula, durante entrevista coletiva no Japão - Foto: Reprodução/ Twitter

Na quarta-feira (17), o Ibama recusou uma licença da Petrobras para perfurar um poço exploratório localizado a cerca de 160 km da costa do Oiapoque, no Amapá, e aproximadamente 500 km da foz do Rio Amazonas.

Essa medida foi apoiada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. No entanto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente do estado, Jean Paul Prates, continuaram seguindo pela obtenção da licença de exploração. A Petrobras anunciou que irá aguardar a decisão.

Durante uma conversa com jornalistas em Hiroshima, pouco antes de embarcar no avião presidencial, Lula afirmou que irá vetar completamente qualquer intenção de explorar petróleo na Foz do Amazonas caso haja um risco real para o meio ambiente.

"Se a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, que está a 530 milhas, em alto mar, representa algum problema para a Amazônia, certamente não será explorada. No entanto, acho difícil que isso tenha causado, porque a distância é de 530 milhas da Amazônia, você sabe?", ponderou.

Antes disso, em uma coletiva de imprensa, o presidente brasileiro voltou a reforçar, em meio à disputa do governo, que a Amazônia não deveria ser transformada em um santuário. Na visão do presidente, é necessário implementar uma política emocionante, que também envolva os povos indígenas, para evitar o desmatamento na região e, ao mesmo tempo, garantir a sobrevivência dos 28 milhões de habitantes que vivem lá.

"Eles têm o direito de viver, trabalhar, se alimentar e ter acesso a bens materiais que todos nós desejamos. Por esse motivo, eles precisam explorar sem desmatar. Explorar a riqueza da biodiversidade para descobrir se podemos extrair recursos para desenvolver uma indústria farmacêutica, cosmética, por exemplo, e gerar empregos limpos", ponderou.

Durante essa disputa, Marina Silva chegou a comparar o episódio com a polêmica construção da usina de Belo Monte, em Altamira (PA), que resultou em sua saída durante o segundo mandato de Lula (2007-2010), quando a hidrelétrica na Amazônia foi autorizado.

Já Silveira defendeu o projeto e afirmou que o argumento de um "pseudo-risco" não pode impedir a pesquisa para obter um "conhecimento científico das potencialidades e riquezas naturais".

Da redação com Estadão