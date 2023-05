STF condena Fernando Collor por corrupção e lavagem de dinheiro; debate sobre a pena continua

Ex-Senador e Ex-Presidente da República, Fernando Collor, foi condenado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (25), por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com uma votação de 8 a 2, os ministros agora estão debatendo a duração da pena.

Foto: Reprodução/Internet

Na semana passada, a maioria dos ministros já havia concordado com a condenação durante a formação do plenário do STF. O relator do caso, Ministro Edson Fachin, votou para que Collor também fosse condenado por um terceiro crime, o de organização criminosa. Os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia acompanharam o entendimento do relator.

André Mendonça seguiu o relator, mas divergiu parcialmente ao afirmar que houve o crime de associação criminosa, ao invés de organização criminosa. Dias Toffoli acompanhou André Mendonça nesse ponto específico.

No entanto, os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes divergiram totalmente e votaram pela absolvição de todos os réus em relação a todos os crimes. Além de Collor, outros dois réus estão envolvidos no mesmo processo.

Da redação com O Tempo