Prefeito Duílio de Castro leva comitiva de Sete Lagoas em audiência com o governador Romeu Zema

O governador Romeu Zema abriu as portas do seu gabinete, nesta terça-feira, 30, para receber uma comitiva de Sete Lagoas liderada pelo prefeito Duílio de Castro. O encontro contou com as presenças do secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, e representantes do Grupo Uai. Na pauta, o convite para participação na 2ª Feira da Conexão entre Indústria, Comércio e Serviços de Sete Lagoas (Feconex) e ainda o reinício das obras do Hospital Regional.

Representantes do Grupo Uai Arísio França Jr., Klaus Chaves, Gabriel Ferrari, Flávia Farinha, prefeito Duílio de Castro, governador Romeu Zema, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Dr. Edmundo Diniz, e o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio

A Feconex será realizada entre os dias 16 e 19 de agosto com mais de 200 estandes que vão abrigar segmentos diversificados da economia local. A expectativa é superar os resultados da primeira edição que atraiu milhares de visitantes e foi sucesso em negócios. “Solicitei esta agenda para, juntamente com os representantes do Grupo Uai, fazer este convite especial para nossa Feconex. Aproveito para agradecer ao Zema por tantas realizações por Sete Lagoas e também por ser o governador mais presente na cidade nos últimos anos. Será um prazer recebê-lo em Sete Lagoas mais uma vez”, comentou Duílio de Castro.

Romeu Zema já cumpriu importantes agendas em Sete Lagoas e uma das mais importantes foi para anunciar a retomada do projeto de construção do Hospital Regional. “Um prazer receber o prefeito Duílio e sua comitiva. Farei todo esforço para estar presente na Feconex, um evento importante para uma cidade que não para de crescer”, comentou o governador.

Duílio de Castro destacou que, brevemente, outra visita pode ser confirmada assim que as obras do Hospital Regional recomeçarem. “Vamos avançar o mais rápido possível com esta obra que é tão importante não só para Sete Lagoas, mas para toda a região”, disse Duílio de Castro. “É isso aí, tem muito coisa boa para Sete Lagoas. Contem conosco”, completou Romeu Zema.

A ordem de serviço foi dada no final de março e o consórcio vencedor está na fase de revisão do projeto. Também participaram da reunião Gabriel Ferrari, Klaus Chaves, Arisio França Jr. e Ana Flávia Farinha, do Grupo UAI Eventos, idealizadores e produtores da Feconex, e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio.

Com Prefeitura de Sete Lagoas