Câmara promove audiência para debater situação nutricional dos pacientes de hemodiálise do HNSG

A Lei Municipal 7946/2010 estabelece que é dever do poder público, em todos os níveis da família e da sociedade em geral, respeitar, proteger, promover, prover e garantir a realização do direito humano à alimentação adequada. Nesta perspectiva, foi realizada na última quinta-feira (25), na Câmara Municipal, uma audiência pública que debateu a necessidade de melhorias efetivas nas condições de alimentação dos pacientes do setor de hemodiálise do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), proposta pelos vereadores Ivson Castro (Cidadania) e Eraldo da Saúde (Patriota). Segundo os proponentes, o HNSG vem, há décadas, passando por necessidades financeiras o que pode impactar na qualidade da alimentação oferecida aos pacientes, daí a importância do debate realizado para que o poder legislativo, população e demais interessados possam abordar quais as mudanças podem ser implantadas para melhoria nas condições de nutrição dos pacientes da hemodiálise.

Foto: Assessoria de comunicação - Câmara Municipal de Sete Lagoas

“Fomos procurados por um grupo de pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças. Eles nos pediram uma atenção a respeito da nutrição do hospital que, segundo os próprios pacientes, está precária. Procuramos o hospital e fomos informados de que a lei está sendo cumprida, ou seja, a nutrição é fornecida dentro do que é possível fazer, observando a atual situação financeira. Esta audiência será de grande valia para que possamos fazer encaminhamentos junto ao poder público municipal e prefeituras que compõem a microrregião, para juntos encontrarmos soluções que visam mais qualidade da alimentação ofertada aos pacientes”, relatou o presidente da sessão Ivson Castro.

Eraldo da Saúde destacou a importância de debates como este na Casa Legislativa e se mostrou confiante com a possibilidade de resolução do problema. “Vivenciamos uma audiência muito proveitosa. Me emocionei por diversas vezes com os depoimentos dos pacientes que enfrentam esta árdua rotina com a hemodiálise e nos comprometemos na luta em prol do Hospital Nossa Senhora das Graças. Tenho certeza de que o prefeito Duílio de Castro será sensível à causa e irá nos apoiar nesta demanda”, disse o vereador.

Atualmente, 241 pacientes realizam tratamento de hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças, sendo 70% de Sete Lagoas e 30% advindos da microrregião. “O hospital tem passado por dificuldades e toda proposta de auxílio que possa agregar na qualidade do que é ofertado, é de grande valia. Atendemos o que a regulação solicita como norma, mas estamos abertos a receber o auxílio para melhorar, visando sempre a qualidade do tratamento dos pacientes. Importante ressaltar que toda e qualquer melhoria deve-se respeitar as normas nutricionais, com alimentação específica de acordo com o que for orientado e elaborado pelos nutricionistas”, explica o diretor geral do Hospital Nossa senhora das Graças, Rogério Sousa.

O vereador Junior Sousa (PSC) também participou do debate e se sensibilizou com a causa. “Devemos ter mais empatia com quem é paciente e saber entender os anseios e as dores de cada um que depende deste serviço. Sabemos que existem problemas no hospital, mas temos que ter bom senso para poder entender e tentar resolver da melhor forma possível.

Para o vereador Caio Valace (Podemos), presidente da Câmara, é necessário realizar uma gestão compartilhada entre a entidade e o poder executivo. “Esta audiência é uma excelente oportunidade de encontrar com os setores da sociedade civil, neste caso, o Hospital Nossa Senhora das Graças, que é uma entidade filantrópica, um braço importante do Sistema Único de Saúde (SUS). Que possamos sair daqui com direcionamento, avanços e metas a serem alcançadas que possam ao mesmo tempo garantir ao hospital prestar o serviço e chamar o poder público como responsável na satisfação desta demanda que é o ponto alvo desta audiência”, concluiu.

Uma comissão será criada para acompanhar os desdobramentos dos encaminhamentos e fiscalizar as demandas que foram suscitadas pelos pacientes durante a reunião. A gravação da audiência pública está disponível no facebook e youtube (camaramunicipalsetelagoas).

Com Assessoria de comunicação - Câmara Municipal de Sete Lagoas