Governo muda programa do carro popular para focar em ônibus e caminhões

O programa anunciado na semana passada para baratear o carro popular foi "repaginado" pelo governo e focará, prioritariamente, no transporte coletivo e de cargas. A declaração foi dada pelo ministro Fernando Haddad (PT) nesta segunda-feira (5).

Fernando Haddad afirmou que governo 'repaginou' programa do carro popular para priorizar ônibus e caminhões — Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

O ministro afirmou que despacha nesta segunda-feira (5) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para falar do "estímulo a caminhões e ônibus prioritariamente e também a questão do Desenrola (programa para tentar solucionar as dívidas de milhares de brasileiros)".

Questionado se o carro popular estaria em pauta, Haddad explicou: "A gente repaginou o programa e ele ficou mais voltado a transporte coletivo e transporte de carga, mas o carro também está contemplado", afirmou, sem dar detalhes.

Em 25 de maio, o governo anunciou a proposta de reduzir impostos para cortar o preço final dos carros populares e até 10,96%. A ideia é que o programa valesse temporariamente e fosse aplicado a veículos com valor de até R$ 120 mil. Isso poderia fazer com que os carros mais baratos no país pudessem custar menos de R$ 60 mil.

Fernando Haddad se encontra com Lula na manhã desta segunda-feira, no Palácio do Planalto. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e o ministro Rui Costa, da Casa Civil, também participam do encontro. Com isso, há a expectativa de que detalhes dos dois programas (o dos carros populares e o Desenrola) possam ser divulgados. Antes, o chefe do Executivo se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio da Alvorada, para discutir a articulação política do governo.

Com O Tempo