Câmara apresenta Direcionamento Estratégico para definir ações entre 2023 e 2033

O romancista Lewis Carroll, ao escrever a obra “Alice no País das Maravilhas”, tornou consagrada a frase dita pelo gato Cheshire à Alice: "se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve". Por saber exatamente onde quer chegar, a Câmara Municipal de Sete Lagoas apresentou, em reunião ordinária, seu projeto de Direcionamento Estratégico, onde define linhas de ação para o período entre 2023 e 2033.

Foto: Divulgação/ Câmara Municipal de Sete Lagoas

Baseada em planejamento direcionado, com ferramentas de gestão organizacional, a Mesa Diretora compilou em documento pontos como: visão de futuro; missão; compromissos e objetivos estratégicos para direcionar o Poder Legislativo ao encontro daquilo que mais almeja: representar o cidadão sete-lagoano nas suas diversas formas de atuação. Para tanto, a visão de futuro representa a forma como a instituição pretende ser vista no futuro projetado, a partir dos compromissos e das ações estratégicas definidos; a missão trata-se da tradução do propósito da instituição, de modo a representar sua essência e sua razão de existir, de forma ampla e duradoura; já os compromissos vão servir como diretrizes norteadoras da estratégia organizacional em uma perspectiva sintonizada com os campos de expectativa da sociedade. Como objetivos estratégicos serão definidos os resultados a serem alcançados nas diferentes dimensões da atuação institucional, visando às transformações pretendidas.

De acordo com o presidente da Câmara, vereador Caio Valace (Podemos), os objetivos estratégicos, assim como todo o Direcionamento Estratégico, vão definir ações para o período de 2023 e 2033. “Teremos um tempo para adaptações, para aperfeiçoar o processo de elaboração legislativa, fazer leis que respondam às nossas realidades e aprofundarmos no processo de fiscalização, os quais são nossas essências, porém, vamos muito além! Dentre os pontos definidos, queremos fomentar e aprimorar práticas participativas institucionais como o projeto “Fala, Cidadão”, que irá até as ruas de diversos bairros com prestação serviços diversos ao cidadão, além disso, daremos mais visibilidade a programas que já existem na Câmara, como o Parlamento Jovem e a Visita Orientada, que ampliam o contato da sociedade com a política local e a prática para a educação política”, explica Caio Valace.

Outro ponto destacado dentro dos objetivos estratégicos traçados pela Mesa Diretora é quanto ao aperfeiçoamento da gestão institucional, com foco na eficiência, responsabilidades com os gastos, integridade e transparência, orientada para resultados e entregas para a sociedade. “Estamos sendo eficientes? Estamos direcionando esforços para garantir a representação política que a sociedade precisa e merece? O Direcionamento Estratégico nos permite trilhar um caminho iluminado para atingirmos nossas metas como poder público legislativo. Vamos começar a agir e estabelecer, assim, um novo patamar de ações claras para o cidadão. Este, sim, a partir dos nossos direcionamentos estratégicos, saberá onde nos encontrar”, afirma o presidente da Câmara.

Câmara Municipal de Sete Lagoas