Conselho de Ética do Senado analisa nesta quarta-feira, 13 de denúncias contra senadores

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado está reunido para analisar 13 denúncias contra senadores, incluindo Flávio Bolsonaro e Davi Alcolumbre. As acusações abrangem uma variedade de questões, como ligação com milícias, desvio de recursos e abuso de poder. O Conselho tem a responsabilidade de preservar a dignidade do mandato parlamentar e pode impor medidas disciplinares. A reunião busca decidir se as denúncias serão aceitas e se abrirão processos disciplinares contra os parlamentares envolvidos.

Foto: Reprodução/Internet

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado está reunido hoje para analisar 13 pedidos de representação contra senadores, que foram protocolados por parlamentares, partidos políticos ou cidadãos. A reunião tem como objetivo decidir se as denúncias serão aceitas e se serão abertos processos disciplinares contra os parlamentares em questão.

Entre os senadores alvos das denúncias estão Flávio Bolsonaro, Damares Alves, Randolfe Rodrigues, Jorge Kajuru e Davi Alcolumbre. Flávio Bolsonaro e Kajuru são alvos de dois pedidos cada. Além disso, há uma petição contra o ex-senador Paulo Rocha.

A primeira denúncia contra Flávio Bolsonaro foi apresentada em fevereiro de 2020 pelos partidos PT, PSOL e Rede. Eles solicitaram uma investigação sobre a suposta ligação do parlamentar com as milícias no Rio de Janeiro, além de apontarem um esquema de "rachadinha" em seu gabinete quando era deputado estadual. Outra denúncia similar foi feita em dezembro de 2020 pelo ex-deputado Alexandre Frota, que alegou que Flávio Bolsonaro estava interferindo nas investigações sobre o esquema de "rachadinha" e relatou um suposto tráfico de influência.

Davi Alcolumbre também enfrenta uma denúncia de 2020, que envolve o extravio de documentos públicos, prevaricação, atos de improbidade administrativa e descumprimento dos deveres fundamentais dos senadores, quando ele era presidente do Senado. A denúncia foi apresentada por um juiz do Amapá, Wilson Koressawa, que alegou que Alcolumbre teria extraviado 18 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal.

Outras denúncias envolvem acusações como agressão, desvio de recursos, publicações caluniosas em redes sociais e uso indevido do cargo para obter vantagens. O Conselho de Ética tem a responsabilidade de preservar a dignidade do mandato parlamentar e pode aplicar medidas disciplinares, como advertência, censura verbal ou escrita, perda temporária do exercício do cargo e perda do mandato.

O Conselho de Ética, criado em 1993, juntamente com o Código de Ética da Casa, tem como objetivo zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do país, defender os interesses populares e nacionais, além de garantir o respeito à coisa pública e à vontade popular por parte dos senadores e senadoras.

Da redação