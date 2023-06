Ministro de Lula nomeou a si mesmo para um cargo no conselho do Sesc com salário de R$ 28 mil

Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, nomeou-se interinamente para o cargo de conselheiro fiscal do Serviço Social do Comércio (Sesc). A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (12).

Foto: Reprodução/Internet

A portaria, datada de 7 de junho, tinha por objetivo retirar do cargo de conselheiro Gilberto Carvalho, ex-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. No entanto, efetivamente colocou Marinho em sua posição. De acordo com a portaria, o ministro representará o ministério no conselho "até segunda ordem".

O salário para esse cargo pode ultrapassar R$ 28 mil, podendo haver até seis reuniões mensais, cada uma com remuneração de R$ 4.770.

Em janeiro, o ministro Carlos Lupi, da Previdência Social, também se nomeou para o mesmo conselho, com salários à época ultrapassando R$ 24 mil. Ele assumiu o cargo de Onyx Lorenzoni, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro. Lupi continua ocupando o cargo no conselho até hoje.

O conselho do Sesc é composto por sete membros, sendo quatro deles indicados pelo governo federal. A Confederação Nacional do Comércio ocupa duas cadeiras, sendo a restante reservada aos sindicatos.

Da redação com O Tempo