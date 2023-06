Câmara de Sete Lagoas quer revolucionar a forma de fazer política para atender melhor o cidadão

Com objetivos estratégicos claros e uma proposta aberta ao diálogo de como deseja e precisa ser reconhecida nos próximos anos, a Câmara Municipal de Sete Lagoas dá mais um passo para que o cidadão se sinta parte do Poder Legislativo. Foi aprovado, por unanimidade, o Projeto de Resolução 07/2023, que dispõe sobre o Direcionamento Estratégico da Câmara Municipal para o período de 2023 a 2033.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

O documento, baseado em planejamento direcionado, com ferramentas de gestão organizacional, define para o prazo de 10 anos, a visão de futuro; missão; compromissos e objetivos estratégicos que irão direcionar o Poder Legislativo ao encontro daquilo que mais almeja: representar o cidadão sete-lagoano nas suas diversas formas de atuação. “O direcionamento estratégico vem em um momento em que a Câmara procura olhar para dentro e entender o seu peso, tamanho e importância dentro da sociedade. Nosso objetivo é trabalhar dentro de uma concepção de crescimento e estabelecer uma ampla visão de futuro. O projeto foi aprovado com louvor e, a partir de agora, a Mesa Diretora vai se reunir para definir o que, dentro do planejamento estratégico, será prioritário para alcançar nossos objetivos”, comemora o presidente da Câmara, Caio Valace.

Para o vereador Ivson Gomes (Cidadania), a Câmara será favorecida com a aprovação do Projeto de Resolução. “O Direcionamento Estratégico é um excelente projeto. Que possamos cumprir as metas propostas no plano pois, desta forma, nossa Casa Legislativa só tem a ganhar. Temos nossas divergências e embates, normais em um parlamento, mas coisas boas também precisam ser elogiadas”, disse o vereador.

Ações iminentes já estão sendo pensadas pela Mesa Diretora, baseadas no Direcionamento Estratégico aprovado, com o claro objetivo de aproximar a Casa Legislativa da população. O Núcleo de Cidadania, por exemplo, visa trazer para o prédio sede da Câmara, serviços públicos de diversos segmentos que são de extrema necessidade do cidadão: Procon, Sine, Delegacia de Defesa e Proteção à Mulher, dentre outros. Já o “Fala, Cidadão!”, tem por objetivo levar a ouvidoria da câmara às diversas comunidades e bairros, ouvindo e direcionando as demandas da população. Também serão aprimoradas a comunicação institucional, promovendo a aproximação com a sociedade, a compreensão do trabalho parlamentar e as possibilidades de escuta e diálogo.

“A Câmara precisa saber como vai se relacionar com a população. Nossa missão é traduzir o propósito da instituição de modo a representar sua essência e razão de existir, criando leis de qualidade, representando a população de forma mais efetiva e fiscalizando o executivo de forma mais aprimorada e assertiva, é nesta direção que iremos caminhar. Faremos uma revolução modernizando os processos e, sobretudo, nos organizando para o futuro, propondo os caminhos que a Câmara irá trilhar pelos próximos 10 anos, com qualidade e responsabilidade”, conclui o presidente, Caio Valace.

Assessoria de comunicação - Câmara Municipal de Sete Lagoas