TSE retoma nesta terça (27) julgamento que pode deixar Bolsonaro inelegível

A sessão desta terça-feira no Supremo Tribunal Federal promete ser histórica, com a discussão do aguardado inquérito judicial eleitoral que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, marcada para as 19h, espera-se uma análise detalhada do caso, que gira em torno do evento realizado no Palácio da Alvorada em julho de 2022. O julgamento desperta debates sobre a confiança nas eleitorais e o processo de escolha dos representantes políticos, enquanto especula-se sobre a possibilidade de adiamento por parte do ministro Nunes Marques, batizado por Bolsonaro.

Foto: Reprodução/ Adriano Machado

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta terça-feira (27) o julgamento que pode tornar inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O caso foi examinado inicialmente na última quinta-feira (22), mas foi suspenso por falta de tempo.

A sessão desta terça-feira terá início às 19h com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. O voto de Gonçalves é extenso, com quase 500 páginas, mas fontes do Tribunal informaram ao jornal O TEMPO Brasília que ele deve concluir a leitura na mesma sessão.

Após o voto do relator, votarão os seguintes ministros, na seguinte ordem: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e, por fim, o presidente da corte, Alexandre de Moraes. Cada ministro pode levar o tempo que julgar necessário para expressar seu voto, ou seja, não há limite de tempo para suas declarações.

Especula-se se o ministro Nunes Marques, nomeado para o Supremo Tribunal Federal por Jair Bolsonaro, pode pedir mais tempo para analisar o caso, conhecido como "vista". Nesse cenário, surgem duas possibilidades: o julgamento pode ser totalmente suspenso, ou os ministros que já se prepararam e estão firmes em suas decisões podem adiantar seus votos.

Vale ressaltar que, caso algum ministro solicite prazo adicional, o prazo máximo para retorno do processo para finalização do julgamento no plenário é de 60 dias. Porém, considerando que o Judiciário entra em recesso em julho e a contagem desses prazos está suspensa, o prazo máximo para o retorno seria de 90 dias.

O inquérito judicial eleitoral que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível é um dos julgamentos mais aguardados dos últimos tempos. Além de ter como alvo um ex-chefe de Estado, traz à tona o debate sobre a confiança nas instituições da Justiça Eleitoral brasileira e o processo de eleição de nossos representantes.

A ação foi movida pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Na ação, o partido questiona um evento ocorrido no Palácio da Alvorada em julho de 2022, quando o então presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, reuniu embaixadores e questionou a segurança das urnas eletrônicas e das eleições. O evento foi transmitido nas redes sociais do ex-presidente e também na TV Brasil, canal público do governo.

O PDT ingressou com a ação no TSE, alegando que Bolsonaro cometeu abuso de poder político ao usar o prestígio de seu cargo e do canal do governo para disseminar fake news.

Da redação com O Tempo