Deputados aprovam em 1° turno reajuste de 12,84% para professores em Minas Gerais

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, em primeiro turno, nesta terça-feira (27), o projeto de lei (PL) que prevê um reajuste salarial de 12,84% para os profissionais da rede estadual de educação. Agora, o texto precisa passar por uma segunda votação antes de ser enviado para a sanção do governador Romeu Zema, do partido Novo. A expectativa é que o segundo turno da votação ocorra ainda nesta semana, na quinta-feira (29).

Foto: Reprodução/Willian Dias/ALMG

Caso seja aprovado, o aumento salarial será retroativo a janeiro. O projeto de lei estabelece que o salário dos professores em Minas Gerais seja equiparado proporcionalmente ao piso nacional da educação, levando em consideração o número de horas trabalhadas. A proposta recebeu o apoio de 57 parlamentares, sem manifestações contrárias.

O deputado Sargento Rodrigues (PL) concordou em apresentar uma emenda durante a tramitação em plenário em 2º turno, ao invés de fazê-lo nesta terça-feira, para estender o reajuste de 12,84% retroativo a 1º de janeiro de 2023 às forças de segurança pública. Os deputados da oposição concordaram em assinar a emenda como contrapartida. O deputado Rodrigues convidou servidores da segurança pública a comparecerem nas galerias durante a votação em 2º turno para pressionar pela aprovação da emenda.

Anteriormente, em abril, Rodrigues havia apresentado uma emenda solicitando 35,44% de recomposição salarial para as forças de segurança, mas foi rejeitada por pequena margem de votos. A oposição concordou em acelerar o processo de tramitação do projeto de lei (PL) 822/2023 em troca do acordo com Rodrigues.

A deputada Macaé Evaristo (PT) ressaltou a importância de não colocar os servidores uns contra os outros e enfatizou que a recomposição salarial é uma decisão do governo. A presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Beatriz Cerqueira (PT), destacou que emendas são apresentadas devido à falta de negociação do governo com o funcionalismo público.

Se aprovado em definitivo, o reajuste de 12,84% retroativo a 1º de janeiro de 2023 elevaria o salário inicial dos professores em Minas Gerais para R$ 2.652,29. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) reivindica o pagamento do piso salarial nacional de R$ 4.420,55, enquanto o governo Zema argumenta que cumpre o piso proporcionalmente à carga horária estadual de 24 horas semanais.

O PL 822/2023 deverá ser votado pela Comissão de Administração Pública em 2º turno na quarta-feira (28) e, em seguida, em plenário na quinta-feira (29). A emenda proposta por Rodrigues, como resultado do acordo do Colégio de Líderes, não exigirá que o texto volte à Comissão de Administração Pública ao ser apresentada em plenário.

