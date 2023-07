Os deputados Paulo Guedes (PT-MG) e Gilvan da Federal (PL-ES) quase se agrediram, nessa quarta-feira (5), dentro do Plenário da Câmara dos Deputados. A confusão começou por críticas do bolsonarista à reforma tributária.

Foto: reprodução / Câmara dos Deputados

Ele disse que a proposta vai sufocar os entes federativos e chamou eleitores do presidente Luiz Inácio Lula Silva (PT) de "otários". Depois da fala, Guedes disse que Gilvan é covarde. Eles tiveram de ser contidos por outros parlamentares.

"Essa reforma tributária vai sufocar os estados e os municípios, que já estão pedindo socorro. Só a cesta básica irá aumentar uma média de 60%. Para quem prometeu picanha e cerveja... E você, otário, que fez o 'L' e acreditou nessa picanha e nessa cerveja. Se, hoje, aqui, a Câmara do Deputados não rejeitar esse absurdo, você vai se ferrar. Faz o 'L' aí para comer picanha e cerveja. Vai tomar um aumento em todos os impostos para deixar de ser otário", disse Gilvan da Federal.

Paulo Guedes rebateu. "Eu quero aqui repudiar a fala do Deputado Gilvan, uma fala mentirosa, uma fala de ódio, uma fala de quem quer expressar e mentir para o povo brasileiro, expressão da vergonha e da mentira. Todo mundo sabe que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Ele está defendendo aqui a "bolsa-banqueiro". Quem não quer reforma quer manter o sistema que está aí, que beneficia meia dúzia de banqueiros, meia dúzia de latifúndios", disse.

O parlamentar também ainda ironizou o fato do deputado Gilvan da Federal usar uma bandeira do Brasil sobre o ombro. Segundo o petista, ele quer enganar os brasileiros.



"Por isso, senhor pesidente, é inadmissível ouvir o que ele falou do presidente Lula, um presidente que trabalha, um presidente que é responsável, que criou programas e projetos que estão mudando o Brasil. O Brasil hoje é respeitado mundialmente", afirmou. "Deputado, V.Exa. precisa se enrolar em uma bandeira para enganar as pessoas. Seja brasileiro! Seja homem, rapaz! Seja homem! Seja brasileiro! Isso é covarde!", concluiu o petista.

Com Correio Braziliense