Parlamento Jovem da Câmara Municipal realiza visita à Asssembleia Legislativa de Minas Gerais

Quando as palavras futuro, juventude e cidadania se unem é comum pensar em uma lógica a longo prazo: está nas mãos dos jovens de hoje fazer, no amanhã, o Brasil melhor que todos queremos. No entanto, é preciso inserir os jovens no tempo presente e aproximá-los da política, uma forma de despertar novas lideranças que irão representar a nação em um breve espaço de tempo. Pensando nisto é que a Câmara Municipal de Sete Lagoas levou os vereadores do Parlamento Jovem a uma visita à Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), em Belo Horizonte, com objetivo de abrir o campo de visão sobre a vida política, exercitar o pensamento crítico e, sobretudo, ajudá-los a compreender qual o real papel do Parlamento dentro da sociedade brasileira, em especial no estado e no município.

Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Sete Lagoas

Na visita, os jovens tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura física da Assembleia, testemunhando o ambiente onde importantes decisões são tomadas, acompanharam uma reunião plenária ao vivo, presenciando o debate e a articulação dos parlamentares em tempo real, e conheceram o trabalho de da Comissão de Administração Pública, entendendo a importância deste processo para garantir a transparência e o bom funcionamento do Legislativo. Na oportunidade, os adolescentes visitaram o Memorial do Legislativo Mineiro, e conheceram um pouco mais da história e trajetória da ALMG e da política mineira. O memorial oferece uma experiência lúdica e interativa sobre democracia, consciência política, representação e participação popular.

“É tudo muito legal e diferente do que estamos acostumados e o que mais me chamou a atenção foi poder ver o interesse e participação dos cidadãos na reunião, lutando em busca dos seus direitos. Levo desta visita muito aprendizado, principalmente no que se refere ao cuidado com as pessoas e com as causas que ela trazem”, relata a vereadora jovem Maria Eduarda Teixeira.

O presidente da Câmara Caio Valace (Podemos), participou da visita com o grupo e destacou a importância de proporcionar momentos como este aos jovens vereadores. “A liderança vai se despertando na medida em que as pessoas têm acesso à política, aos mecanismos de participação popular, oportunidade oferecida pela Câmara quando abre as suas portas para receber a juventude. São estes jovens que, dentro de um espaço breve de tempo, estarão nas fileiras da política nos representando, e é importante que participem desde cedo. Quanto mais internalizamos este sentimento junto aos nossos jovens, melhor seremos representados no futuro”, garante Caio Valace.

Para Lucas Pereira, vereador do Parlamento Jovem, ter a oportunidade de conhecer a Assembleia de Minas é fato marcante em sua vida. “Estar aqui neste local onde é trabalhado o direito, a política e a democracia é muito importante, pois estamos tendo a oportunidade de vivenciar como as coisas acontecem. Sei que nem todos os jovens têm a oportunidade de realizar uma visita como esta, por isso, vou levar grandes aprendizados deste dia”, comemora o jovem vereador.

Visita ao Congresso Nacional

Já está programada uma visita dos vereadores do Parlamento Jovem ao Congresso Nacional, em Brasília, para que possam ampliar ainda mais seus horizontes e compreender o funcionamento do Legislativo em âmbito nacional. A visita está agendada para o mês de agosto e, na programação, o grupo conhecerá o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o Planalto e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Inscrições para o Parlamento 2023/2024

A Câmara Municipal tornou público e de conhecimento dos interessados o Edital de Chamamento Público que receberá inscrições das escolas do Município de Sete Lagoas, que tenham alunos cursando o 1º (primeiro) ano do Ensino Médio, na faixa etária de 15 a 17 anos, para participar do Programa Parlamento Jovem, que será composto pelos alunos das primeiras dezessete escolas inscritas.

As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 10 de julho de 2023, e podem ser feitas, por meio de formulário, no site oficial da Câmara: www.camarasete.mg.gov.br no link ‘Parlamento Jovem’.

Assessoria de Comunicação – Câmara Municipal de Sete Lagoas