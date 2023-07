Alckmin afirma que reforma tributária precisa de 'pequenos ajustes' no Senado

O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, afirmou que a reforma tributária processada pela Câmara dos Deputados na última semana está no estado, mas requer "pequenos ajustes" no Senado. Alckmin elogiou o texto durante sua chegada ao Palácio do Planalto nesta segunda-feira e enfatizou que a reforma pode manter o crescimento econômico e atrair mais investimentos. Apesar da observação pela aprovação, o governo sentiu uma derrota na votação, o que evoluiu na mudança do texto principal. Agora, a proposta seguirá para análise no Senado, onde Alckmin espera que sejam feitos os ajustes necessários para a eficiência econômica do país.

Foto: Ricardo Stuckert/PR

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) classificou como "sólido" o texto do projeto de reforma tributária aprovado pela Câmara dos Deputados na última quinta-feira (6), mas destacou que "pequenos ajustes" serão feitos no Senado, onde o projeto serão analisados ​​no segundo semestre deste ano.

Alckmin fez esses comentários na segunda-feira (10) ao chegar ao Palácio do Planalto. No final da tarde, ele se reunirá com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que foi relator da proposta na Câmara.

“Acho que até os mais otimistas esperavam que a segunda votação [do segundo turno] fosse no segundo semestre, então foi uma ótima notícia. haverá alguns pequenos ajustes no Senado. É uma reforma que traz eficiência econômica. Pode fazer o PIB [Produto Interno Bruto] crescer e atrair mais investimentos. Apesar de não ter um impacto imediato, dá para precificar e antecipar o ganhos com a reforma. É o primeiro passo para sair do caos fiscal", afirmou.

Questionado se o governo fará algum pedido durante o processo no Senado, Alckmin afirmou que o assunto ainda está "em discussão". A reforma tributária interessa ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve participação direta nos esforços para sua aprovação.

Apesar da celebração da aprovação, o governo sofreu uma única derrota durante a votação na Câmara dos Deputados. Por diferença de um voto, a última emenda do projeto de reforma tributária no segundo turno mudou o texto principal. A base do governo precisou chegar a 308 votos "sim" para derrotar a emenda e manter o texto como estava, mas obteve apenas 307.

A emenda retirou do texto o dispositivo que estendia até 2032 a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para montadoras localizadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Na prática, a retirada dessa cláusula poderia dificultar a instalação da fábrica chinesa da BYD em Camaçari (BA), iniciativa anunciada recentemente pelo presidente Lula.

O foco principal da reforma tributária é a unificação dos tributos. Serão eliminados os impostos federais IPI, PIS e COFINS, bem como o ICMS estadual e o ISS municipal. Em seu lugar, será criado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (IBS), com taxa única, seguindo o modelo já existente na maioria dos países europeus.

A distribuição do IBS para estados e municípios será feita pelo Conselho Federativo, entidade a ser criada com representantes dos estados e municípios. Atendendo a pedidos dos governadores, Aguinaldo Ribeiro aumentou o peso dos votos para os estados mais populosos.

O projeto também prevê a criação de um Imposto Seletivo sobre produtos nocivos à saúde, como bebidas alcoólicas e tabaco, ou ao meio ambiente. A transição completa do atual sistema tributário para o novo será realizada em etapas, até o ano de 2078.

Da redação com O Tempo