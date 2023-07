MP investiga investimento de R$ 41 milhões em estrada ligada ao sítio da família de Romeu Zema

O Ministério Público de Minas Gerais está pedindo que o governador Romeu Zema, do partido Novo, de explicações sobre a realização de obras de recuperação de uma estrada no Triângulo Mineiro que conduzem a um sítio de propriedade de sua família, localizado do outro lado da divisa , na cidade de Rifania, em São Paulo.

Foto: Fred Magno/O Tempo

A deputada estadual Bella Gonçalves, do PSOL, apresentou o pedido após uma reportagem publicada pelo jornal O Globo em 23 de junho. A obra em questão, conduzida pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), envolveu a recuperação do pavimento da rodovia MG-428, que liga a cidade natal de Zema, Araxá, a Rifânia (SP). O custo total da obra foi de R$ 41,2 milhões.

O Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, assinou o ofício solicitando esclarecimentos a Zema sobre o caso e ordenou a abertura de uma "notícia de fato" - um procedimento preliminar de investigação. Caso o Ministério Público considere que existem indícios de crime, uma investigação contra o governador pode ser instaurada.

Embora o documento tenha sido protocolado em 29 de junho, só foi divulgado nesta terça-feira (11).

"Acolho os termos do parecer exarado pelo Promotor de Justiça Igor Peixoto Marques, Assessor Especial, e determino instauração de Notícia de Fato (...) e a expedição de ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema Neto", diz um trecho do ofício.

A autora da representação contra o governador, a deputada Bella Gonçalves, afirma que a obra benefícia o governador pessoalmente.

"A gente sabe que, nos últimos anos, praticamente não foram feitos investimentos nas estradas do nosso estado. Nós temos cerca de 10% das estradas classificadas como péssimas e que não são sequer asfaltadas. Por que, entre tantas estradas em situação calamitosa, o governador escolhe para fazer um investimento de mais de R$ 40 milhões em uma estrada que vai valorizar um imóvel de sua propriedade?", questiona a parlamentar.

"Seria a mesma coisa que eu ser a síndica de um prédio que está caindo aos pedaços e eu resolver fazer a reforma só da entrada do meu apartamento. Isso é absurdo", acrescentou a deputada do PSOL.

O que Zema diz?

Zema já se manifestou sobre o assunto duas semanas atrás, na época da publicação da reportagem. Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, ele afirmou que a rodovia é importante para os moradores das cidades de Presidente Olegário, Serra do Salitre e Araxá.

"Essa obra vai beneficiar mais de 700 mil pessoas da região porque é por onde grande parte do abastecimento e escoamento do agronegócio ocorre. A rodovia tem 107 km e não recebe obras há mais de 10 anos. Desde que assumi meu mandato como governador, eu tenho recebido cobranças por melhorias nessa estrada, inclusive com abaixo-assinado dos moradores reclamando dos graves acidentes e perdas de vidas que ocorrem neste trecho", afirmou.

O governador também mencionou que outras rodovias foram beneficiadas no mesmo edital do DER.

"Não foi só a MG-428, também vamos melhorar a MG-464 e MG-190, necessidades históricas da região. Elas se juntam a 124 rodovias mineiras, de todas as regiões do Estado que estão passado por obras", concluiu.

Da redação com Itatiaia