A deputada Carla Zambelli será julgada pelo STF por porte ilegal de arma

Carla Zambelli, deputada bolsonarista da Câmara dos Deputados do Brasil, será julgada no Supremo Tribunal Federal (STF). Ela é acusada de porte ilegal de arma de fogo e coação ilegal com o uso de arma de fogo.

Imagem: Reprodução/ Internet

O STF analisará o caso em sessão virtual entre os dias 11 e 21 de agosto, após o retorno do recesso do Judiciário. Se o tribunal aceitar as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, Zambelli passará a responder criminalmente.

O julgamento gira em torno de um incidente ocorrido em 29 de outubro, véspera do segundo turno das eleições. Zambelli discutiu com um apoiador do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o perseguiu com uma arma de fogo. O incidente foi capturado em vídeo e rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando críticas até mesmo dos próprios apoiadores de Zambelli.

URGENTE! Carla Zambelli saca arma e aponta no meio da rua para pessoa na rua. Incidente ocorreu agora na travessa da Joaquim Eugênio Lima com a Lorena. Divulguem pic.twitter.com/NC1FQUnaE8 — Antonio Neto (@antonionetopdt) October 29, 2022

Em decorrência do episódio, os endereços da parlamentar foram alvo de operações de busca e apreensão, e armas de fogo foram apreendidas pela Polícia Federal (PF) no início deste ano, com autorização do ministro Gilmar Mendes.

O caso já gerou críticas do ex-ministro da Casa Civil e senador Ciro Nogueira (PP-PI), um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nogueira considera este um momento crucial que pode resultar em derrota eleitoral.

Da redação com Correio Braziliense