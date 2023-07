Governo federal vai editar MP para cobrar impostos de apostas esportivas

Nesta quinta-feira, o governo federal liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode dar um passo importante rumo à regulamentação das apostas esportivas no Brasil. A expectativa é que uma Medida Provisória (MP) seja assinada e, caso isso ocorra, a nova regra entrará em vigor imediatamente após a publicação no Diário Oficial da União. Estima-se que a tributação das apostas poderá gerar uma arrecadação anual de aproximadamente R$ 12 bilhões.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com informações divulgadas pelo blog da jornalista Camila Bomfim, do G1, os apostadores não serão taxados no momento em que fizerem suas apostas. A tributação será aplicada apenas sobre os prêmios recebidos que ultrapassem o valor de R$ 2.112, sendo a alíquota estabelecida em 30% do montante ganho. Vale ressaltar que prêmios inferiores a esse limite estarão isentos de imposto. Estima-se que cerca de 25% dos prêmios pagos no país estarão sujeitos à nova regra de tributação.

Por outro lado, as empresas envolvidas no setor de apostas esportivas também serão afetadas pela MP, que determina uma taxa de 16% sobre a arrecadação bruta das companhias. Esse percentual será destinado da seguinte maneira: 10% para a seguridade social, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% para os clubes esportivos, 1% para o Ministério do Esporte e 0,82% para a educação básica.

Vale destacar que o governo federal projeta manter o mesmo nível de arrecadação ao propor o Arcabouço Fiscal e a Reforma Tributária, e o valor obtido com a tributação das apostas esportivas se torna um importante componente desse plano.

Da redação com informações do O Tempo