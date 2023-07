Governo anuncia novo presidente do IBGE: Marcio Pochmann assume o cargo após confirmação de Lula

Na tarde desta quarta-feira (26), o governo anunciou que o economista Marcio Pochmann será o novo presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A notícia foi oficializada pelo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, após uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada.

Imagem: Reprodução/Twitter

O nome de Pochmann, que é professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e tem fortes laços com o Partido dos Trabalhadores (PT), não enfrentou resistência, mesmo com o Ministério do Planejamento, chefiado por Simone Tebet (MDB). O ministro Pimenta afirmou que não houve nenhum ruído em relação à escolha de Pochmann para o cargo máximo do IBGE.

A reunião entre o ministro e o presidente ocorreu no Palácio da Alvorada em razão de Lula ter passado por um procedimento médico para aliviar dores no quadril em um hospital de Brasília, no mesmo dia. A expectativa é que o presidente retorne às suas atividades no Palácio do Planalto na sexta-feira (28).

Da redação com Itatiaia